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種族主義？百年中國舞龍在澳博物館遭潑液破壞

中國新聞組／北京18日電
被破壞的中國文物。(取材自環球時報/截圖自外媒)
被破壞的中國文物。(取材自環球時報/截圖自外媒)

澳洲金龍博物館近期發生嚴重文物破壞事件，館內一系列珍貴的中國文物慘遭破害，其中最引人注目的是一條擁有120多年歷史、長達100米的古老完整中國舞龍，這件世界級文物及其他展品被不明人士潑灑油性液體，警方懷疑此舉與種族主義有關。監視器畫面揭示4嫌行為，包括一男一女及兩個兒童，他們不僅對舞龍下手，還對至少35幅畫作、數尊雕像以及附近佛教紀念碑大佛塔的約12座雕像造成破壞。據悉，其中2嫌已被逮捕。

環球時報引述雪梨「先驅報」報導，金龍博物館首席執行官雨果·萊申表示，在進行正常巡檢時，他們發現有不明油性液體順著龍的鼻子流了下來，隨後立即對館內監控進行調取，結果令人大吃一驚。

從監控中可以看到，四人在館內大殿裡參觀時，站在前方的女子突然將瓶子中的不明液體對著展品及殿內牆壁等處進行潑灑。不僅如此，在對館內文物進行整體檢查時還發現至少有35幅畫作和幾尊中國雕像上也發現了同樣的不明液體。

在破壞了金龍博物館後他們並沒有就此收手，而是驅車前往附近的佛教紀念碑大佛塔又毀壞了大約12座雕像後然後才駕駛著一輛銀色豐田普拉多離開現場。

據悉，金龍博物館於1991年開放，由當地華人集資籌建，裡面除了收藏有佛像和百年舞龍外，還收藏了大量珍貴的中國家具、裝飾品以及一些刺繡的錦旗和衣服等，是非常有中國文化特色的博物館，在當地也享有盛名。

破壞事件發生後，博物館首席執行官雨果·萊申表示，很明顯這不是隨機的盲目破壞行為，而是對世界遺產、文化和宗教場所的惡意攻擊，這些龍具有國家和國際意義。澳洲華人社區委員會在一份聲明中譴責了這種破壞行為。

就在今年2月，澳洲總理安東尼·阿爾巴尼斯還與這條舞龍合影並表示：「在我們慶祝龍年之際，我來參觀澳洲最古老的舞龍，它的歷史可以追溯到127年前，它展示了華裔澳洲人在我們國家歷史中扮演的重要角色。」

目前幾人仍在逃，警方呼籲市民可以提供更多的線索，警方表示該行為是有預謀的，並「可能出於種族主義」。據悉此次破壞造成館內藏品損失高達10萬澳元（約6.7萬美元）。

破壞中國文物的嫌疑人。(視頻截圖)
破壞中國文物的嫌疑人。(視頻截圖)
被破壞的中國文物。(取材自環球時報/截圖自外媒)
被破壞的中國文物。(取材自環球時報/截圖自外媒)

博物館 澳洲 種族主義

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