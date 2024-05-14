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美國加徵301關稅 中國：違背拜登「不脫鉤斷鏈」承諾

特派記者廖士鋒／北京即時報導
美國宣布將中國電動車關稅增為100%，中國商務部發言人痛批違反承諾。圖為小米汽車北京北部一處門市內展示的SU7車輛。（記者廖士鋒／攝影）
美國宣布將中國電動車關稅增為100%，中國商務部發言人痛批違反承諾。圖為小米汽車北京北部一處門市內展示的SU7車輛。（記者廖士鋒／攝影）

美國14日宣布對中國產品在原有的301條款關稅基礎上，進一步開徵電動車、鋰電池等多項產品的關稅，形同貿易戰進一步加劇，中國商務部對此表示堅決反對，並批評美方違反美國總統拜登的不打壓中國、不脫鉤斷鏈承諾，強調將採取堅決措施捍衛自身權益。

中國商務部新聞發言人14日晚間針對美國向中國生產的電動車、鋰電池、太陽能電池、關鍵礦產、半導體以及鋼鋁、港口起重機、個人防護裝備等產品加徵關稅表示堅決反對。

據英媒BBC消息，拜登（Joe Biden）總統宣布，將中國電動車的關稅從25%提升至100%，同時鋰電池的關稅從7.5%提高到25%；關鍵礦物從0%提高到25%；太陽能電池從25%提高到50%；半導體從25%到50%；鋼鐵、鋁和個人防護裝備的關稅從7.5%左右或更低，上調至25%。

中國商務部發言人強調，美方「出於國內政治考慮，濫用301關稅複審程序，進一步提高部分對華產品加徵的301關稅，將經貿問題政治化、工具化，是典型的政治操弄」，中國對此表示強烈不滿。其指出，「世貿組織早已裁決301關稅違反世貿組織規則。美方非但不予以糾正，反而一意孤行，一錯再錯」。

發言人批評美方提高301關稅違背了拜登「不尋求打壓遏制中國發展」、「不尋求與中國脫鉤斷鏈」的承諾，也不符合兩國元首達成的共識精神，這「將嚴重影響雙邊合作氛圍」。發言人要求美方「應立即糾正錯誤做法，取消對華加徵關稅措施」，並指出中國「將採取堅決措施，捍衛自身權益」。

關稅 拜登 商務部

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