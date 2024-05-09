我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

降息希望重現 道指收漲331點 連漲7日

世說新聞╱起底走線人公寓 1房12人 房東年入百萬

償債壓力顯現 碧桂園：無法準時支付兩境內債券利息

記者謝守真／即時報導
碧桂園地產9日公告指出，公司無法準時支付兩隻境內債券利息，共逾人民幣6,500萬元。（路透）
碧桂園地產9日公告指出，公司無法準時支付兩隻境內債券利息，共逾人民幣6,500萬元。（路透）

中國房企碧桂園債務違約風險仍未消除。碧桂園此前對多檔境內公司債本息兌付二次展期後，市場高度關注其相關動向。5月9日，碧桂園旗下碧桂園地產集團有限公司公告，公司無法按時在5月9日支付「23碧桂園MTN002」及「23碧桂園MTN001」的利息。

據澎湃新聞報導，碧桂園地產集團5月9日發布有關「23碧桂園MTN002」及「23碧桂園MTN001」寬限期內利息償付安排的公告，稱由於行業持續波動，公司面臨的經營環境日趨複雜嚴峻，截至目前公司正在全力籌措資金，因銷售恢復情況不達預期，資金調撥困難等原因，無法在利息兌付日5月9日按時支付。

不過，碧桂園地產稱，經公司和各方努力，積極籌措資金，盤活抵押資產，盡力於寬限期3個工作日內（不晚於5月13日）足額償付本期中期票據應付利息及寬限期內利息。

彭博曾指出，碧桂園兩檔由中債增進擔保的「23碧桂園MTN001」、「23碧桂園MTN002」起息日為2023年5月9日，發行期限2年，中票餘額分別為人民幣8億元（下同）、9億元，票息3.8%、3.95%，將於5月9日面臨付息，應付息總額為6,595萬元。作為首批獲得中債增進擔保支持的房企，碧桂園仍在去年下半年境外債發生違約，並於上月將3檔境內債券二次展期。

而據兩期票據募集文件中的約定，對未能按期足額償付債務融資工具本金或利息的違約情形設定5個工作日的寬限期，若發行人在該期限內對本條所述債務進行足額償還，則不構成發行人在本期債務融資工具項下的違約。寬限期內應依票面利率上浮30BP計算並支付利息。

事實上，上述並非碧桂園地產近期唯一的財務挑戰。中國財經網站《金融界》指出，4月26日，碧桂園地產宣布，由於產業波動和經營環境的複雜性，料無法按時公告2023年年度報告。

同時，港股上市的碧桂園控股有限公司也面臨類似的困境，由於債務重組工作仍在進行中，且項目數量眾多、分布廣泛，導致財務報表的編制工作複雜度高、工作量大，因此可能無法遵守上市規則的相關規定於2024年3月31日前發表2023年年度業績。

基於此情形下，因此，碧桂園自4月2日起至今一直處於暫停交易狀態。然而，該公司的銷售業務並未停滯。5月3日的公告顯示，碧桂園在今年4月單月實現歸屬公司股東權益的合約銷售金額為38.5億元。累計今年前4個月的銷售額約為173.6億元。

此外，有消息指，碧桂園地產還在積極尋求債務展期的可能性。公司於4月12日就三檔債券刊登召開債券持有人大會通知，並就本息兌付延期至9月的事項徵求各債券持有人意見。最新的投票結果顯示，該方案已獲得持有人會議表決通過。

碧桂園 債券 融資

上一則

中企捲入偵察氣球事件 遭美國祭貿易限制

延伸閱讀

中國昔千億房企中南建設退市…世茂正拉警報

中國昔千億房企中南建設退市…世茂正拉警報
美國公債難賣？ 三利多抑制殖利率走高

美國公債難賣？ 三利多抑制殖利率走高
布里德提出發債券 籌3.6億改善基建 有望11月選舉公投

布里德提出發債券 籌3.6億改善基建 有望11月選舉公投
需要更多訊息判斷… 碧桂園2023年報「難產」

需要更多訊息判斷… 碧桂園2023年報「難產」

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30
許多網民同情「胖貓」的遭遇，自發性的送奶茶、漢堡和鮮花到他自殺的重慶長江大橋。(取材自抖音)

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

2024-05-04 07:30
一女子全祼被綁在橋上，不停地發出呻吟，表情看起來十分痛苦。（視頻截圖）

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

2024-05-05 10:30
中國國家主席習近平到法國訪問，其他人都用白色玻璃杯，唯獨習近平自帶黑色杯子。（新華社）

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

2024-05-08 11:35

超人氣

更多 >
5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行

5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行
台灣飛加州航班 兩男暴力鬥毆 空姐霸氣勸架

台灣飛加州航班 兩男暴力鬥毆 空姐霸氣勸架
「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心

「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心
華人司機慘死 公司破產難躲賠償 還有刑事責任

華人司機慘死 公司破產難躲賠償 還有刑事責任
「Foxconn成了con」看看川普和郭台銘那年威州動工合影

「Foxconn成了con」看看川普和郭台銘那年威州動工合影