我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

一洲焦點／習近平訪歐 各自表述、川普法律戰反擊

中國樓市底部到了嗎？ 專家：下半年有機會回穩

記者黃雅慧／上海即時報導
兩岸房地產專家蔡為民8日指出，基於換手率、新房供需、樓市措施變化等原因判斷，下半年中國房市有機會回穩，不過機會的大小仍得看美國聯準會的降息狀況。記者黃雅慧／攝影
兩岸房地產專家蔡為民8日指出，基於換手率、新房供需、樓市措施變化等原因判斷，下半年中國房市有機會回穩，不過機會的大小仍得看美國聯準會的降息狀況。記者黃雅慧／攝影

中國房市低迷狀態，何時見轉折是外界持續關注的問題。兩岸房地產專家蔡為民8日在上海一場講座上指出，他基於換手率、新房供需、樓市措施變化等原因判斷，下半年中國房市有機會回穩，不過機會的大小仍得看美國聯準會的降息狀況。

蔡為民以台灣房市走過的歷程與經驗，對於中國房市提出八個判斷要素：一是近兩年投資買賣盤已經消耗，剩下剛性需求；二是新房供應開始減少；三是實體經濟飽和；四是通膨壓力大；五是現階段找不到投資選項；六是美國聯準會降息將釋放游資；七是近三年購房需求釋放；八是樓市措施由量變進入質變等。

在一線城市限購鬆綁中，上海市場具有觀察的指標意義，近期市場對於上海跟進開放限購預測正在升溫。甚至上海房仲業內傳出五月底前上海會鬆綁限購。

蔡為民認為，上海開放限購沒有實質意義，因為有能力的購房者早已使用代持的方式購房。但他也表示此刻是上海開放限購最好的時機，他推測放開後顯而易見就是房價可能出現微幅走高、震盪、掛牌量激增，但不會因而下跌，這可能也會是政府要的結果。

蔡為民認為中國樓市需要改革，「當前工具箱能用的工具都拿出來了」，但效果一定不好，因為「新病症不能用老藥方」。他指出，房企當前最需要的是造血，要有回款，要能銷售，銷售低是因為沒人敢買新房，導致大多數成為爛尾項目。也因此，不能光是借錢給房企。

如果再把問題往前推進，造成銷售困難的根本原因，蔡為民認為整體跟中美博弈有關，因為這衝擊經濟、房地產，導致預期不佳，對收入不確定感加深。而中美博弈很難短期結束，蔡為民認為這過程「至少十年」。但儘管超十年的中美博弈會影響中國經濟，但不代表房市會持續下行。

國際信貸評級機構標普7日表示，隨著銷售持續下滑，結構性因素正擠壓受評級的中國開發商，中國房地產市場仍在尋底。

中國多地在節前推出房屋限購鬆綁政策，但據多家市場機構發布的報告顯示，今年五一（5月1日至5日）期間，重點城市新房成交量為近五年來最低水平。

房地產 投資 降息

上一則

美撤銷部分企業對華為晶片出口許可 中：堅定維權

延伸閱讀

福建號完成首度海試 返回上海船廠碼頭

福建號完成首度海試 返回上海船廠碼頭
歐洲國家貨幣政策與美分流？早於FED 瑞典央行預計8日宣布降息

歐洲國家貨幣政策與美分流？早於FED 瑞典央行預計8日宣布降息
限購令鬆綁 中國五一檔二手房熱銷 業內：新屋交易年中有望改善

限購令鬆綁 中國五一檔二手房熱銷 業內：新屋交易年中有望改善
特斯拉提議FSD登陸部署於robotaxi 想申請在上海啟動測試

特斯拉提議FSD登陸部署於robotaxi 想申請在上海啟動測試

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30
許多網民同情「胖貓」的遭遇，自發性的送奶茶、漢堡和鮮花到他自殺的重慶長江大橋。(取材自抖音)

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

2024-05-04 07:30
廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

2024-05-02 04:26
一女子全祼被綁在橋上，不停地發出呻吟，表情看起來十分痛苦。（視頻截圖）

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

2024-05-05 10:30

超人氣

更多 >
世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師
律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人

律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人
紐約16歲少年 光天化日下遭單車槍手爆頭身亡

紐約16歲少年 光天化日下遭單車槍手爆頭身亡
北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛
華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜