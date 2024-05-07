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訪塞爾維亞 習近平提美炸使館案：不讓歷史悲劇重演

記者陳政錄／即時報導
中國國家主席習近平在結束法國行程後，將繼續前往塞爾維亞進行國事訪問。（路透）
中國國家主席習近平在結束法國行程後，將繼續前往塞爾維亞進行國事訪問。（路透）

在完成法國訪問行程後，中國國家主席習近平將轉往塞爾維亞進行國事訪問。行前，習近平於塞爾維亞《政治報》發表署名文章，重提25年前，中國駐南斯拉夫大使館北約轟炸一事，強調「中國人民珍惜和平，但絕不會讓歷史悲劇重演」。

據央視新聞報導，習近平在赴貝爾格勒對塞爾維亞進行國事訪問之際，在塞爾維亞《政治報》發表題為《讓鐵桿友誼之光照亮中塞合作之路》的署名文章。

習近平指出：無論國際風雲如何變幻，中塞始終是真朋友、好夥伴。 我們堅持互尊互信，兩國全面戰略夥伴關係不斷走深走實；堅持互惠互利，緊密合作助力兩國各自現代化進程。和兩國堅持互幫互助、互學互鑑等，「我們的鐵桿友誼歷久彌堅，樹立了國家和人民交往的典範。」

習近平說，中塞要始終做真誠相待的好朋友，深化和拓展全面策略夥伴關係。要始終做合作共贏的好夥伴，共享發展機遇，共創美好未來。要始終做促進公平正義的好榜樣，加強在聯合國等國際組織中的協調與配合。要始終做民心相通的好知音，打造立體多元的人文交流和地方合作格局，讓中塞友好薪火相傳。

習近平還指出，「我們不能忘記，25年前的今天，北約悍然轟炸中國駐南聯盟（當時全稱為南斯拉夫聯盟共和國）大使館」。

他說，「中國人民珍惜和平，但絕不會讓歷史悲劇重演。」 中塞兩國人民用鮮血凝成的友誼成為兩國人民的共同記憶，將激勵雙方一道闊步前進。 我們願和塞爾維亞朋友一道，不忘初心、攜手進步，共譜國家發展振興新篇，共建新時代中塞命運共同體。

當年，中國駐南斯拉夫大使館被炸事件造成三名中國記者遇難，促使俄中在反美情緒上產生共鳴，儘管發射飛彈的美軍後來解釋，這是因使用錯誤地圖而導致的。

因此，習近平在事件發生後25周年之際訪問塞爾維亞，被認為具有特殊意義，另，值得注意的是，習在此篇署名文章中，是以包括美國在內的「北約」來表述，並未直接點名「美國」。

此次習近平訪歐，在前一日舉行的中法歐三方領導人會晤中，法國總統馬克宏、歐盟執委會主席范德賴恩均就俄烏戰爭、以巴衝突等議題向習近平喊話。對此，習近平表示，中法歐都希望盡快停火止戰、歐洲恢復和平，都支持烏克蘭危機政治解決，中方願繼續與有關各方保持溝通。

習近平 大使館 北約

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