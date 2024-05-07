雲南鎮雄醫院驚爆持刀傷人事件 傳已釀2死21傷

雲南鎮雄縣一醫院發生持刀傷人事件，已造成兩人死亡。（圖／取自微博）

中國雲南昭通鎮雄縣人民醫院7日驚爆一起持刀傷人事件，據中媒報導，已造成23人受傷，其中2人搶救無效死亡。另有畫面顯示，疑犯在當地康養小鎮被警方拘捕。對此，雲南鎮雄縣當地官方稱，稍後很快就會有通報，以官方通報資訊為準。

據貴州廣播電視台旗下《百姓關注》報導，5月7日，雲南昭通鎮雄縣人民醫院發生一起持刀傷人案。

報導稱，經初步核實，造成23人受傷，其中2人搶救無效死亡，傷者已全部送往醫院接受治療。另有多個現場畫面顯示，有疑犯在康養小鎮被警方拘捕。在中網流傳畫面中，包括男子持刀，以及傷者送醫，和警方拘捕疑犯的畫面。

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與此同時，中網也流傳雲南省昭通市鎮雄縣康養小鎮幸福裡物業向住戶發布的緊急通知，表示社區混入1名警方通緝 人員，警方已通知並控制了社區的消防通道。

新華社也證實，從雲南省鎮雄縣相關方面獲悉，5月7日，鎮雄縣發生一起惡性傷人事件。新華社稱，據初步了解，事件發生在當地一家醫院，截至7日13時20分許，已造成逾10人傷亡。 目前，相關情況正在進一步核實了解中。