我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

野火不斷 這些地區的房產面臨拒保危機

空拍曝光 UCLA抗議者疑接受類似「聖戰」格鬥訓練

河南龍門石窟太美？遊客「驚掉下巴」急尋骨科醫生復原

世界新聞網╱即時報導
河南洛陽龍門石窟風景區向來是旅遊熱點。（新華社）
河南洛陽龍門石窟風景區向來是旅遊熱點。（新華社）

中國「五一」假期各地景區塞爆，一名遊客日前好不容易突破重重「人牆」，得以親眼目睹河南龍門石窟盧舍那大佛真容，內心激動之餘忍不住發出驚嘆聲，不料下一秒慘了，突然喀一聲「下巴脫臼」只能急向景區求助。

據《大象新聞》報導，該起意外發生在5月3日，一位外地遊客在河南洛陽龍門石窟欣賞盧捨那大佛時，不禁發出驚嘆，導致下巴脫臼。遊客忍著疼痛求助景區內的救援中心志願者。網傳影片中，龍門石窟景區由帳篷臨時搭建的遊客服務中裡，一名身穿紅色背心的志工正拿起手機詢問急救治療事宜，一旁老人張著嘴表情有些痛苦，隨後景區發出一則尋醫廣播，稱「有遊客的下巴脫臼了，請景區內是骨科醫生的遊客，聽到資訊後，前往奉先寺醫療服務台，有位遊客需要您的幫助」。

網友笑稱，「原來真的有驚掉下巴這種事」，亦有網友稱「是不是看到這麼多人也出遊，才嚇掉了下巴。」5月4日，龍門石窟工作人員回應稱，已經幫助該遊客復原下巴。

據了解，盧舍那大佛是龍門石窟中藝術程度最高、整體設計最嚴密、規模最大的一座造像，以神秘微笑著稱，被國外遊客譽為「東方蒙娜麗莎」、「世界最美雕像」。 2022年8月2日，河南洛陽，龍門石窟盧舍那大佛經過數月「大修」後真容再現。

「盧舍那」在佛教教義中是智慧廣大、光明普照的意思。龍門石窟的這尊盧舍那大佛像，通高 17.14米，頭高4米，耳長1.9米，髮髻呈波紋狀，面部圓潤飽滿，眉如彎月，目光慈祥，盧舍那大佛透露著一種女性的柔美。坊間流傳一種說法指，盧舍那大佛是以武則天為原型。

河南 骨科

上一則

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

延伸閱讀

五一意外頻傳 山西恆山大石滾落砸中 遊客1死5傷

五一意外頻傳 山西恆山大石滾落砸中 遊客1死5傷
河南大學90年歷史大禮堂遇祝融 官方提級調查追責

河南大學90年歷史大禮堂遇祝融 官方提級調查追責
1家5口遇難 友人：前一天還幫他們買了景區門票

1家5口遇難 友人：前一天還幫他們買了景區門票
中國五一黃金周景區擠爆 「人人人人你人人人人」成熱詞

中國五一黃金周景區擠爆 「人人人人你人人人人」成熱詞

熱門新聞

廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

2024-05-02 04:26
蘭州新區一名工人巡查組裝完成的電動汽車。(新華社)

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

2024-04-28 13:32
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
山西運城一輛問界M7 Plus發生追撞起火事故，造成3人身亡。（圖／取自網路媒體《汽車之家》）

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

2024-04-28 10:44
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30
福建艦裝備配置

專家：福建艦 常規動力航母天花板 央視：現實版輕舟過萬重山

2024-05-02 08:30

超人氣

更多 >
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
4星座容易變「恐怖前任」 2類人會情勒、第一名不是天蠍

4星座容易變「恐怖前任」 2類人會情勒、第一名不是天蠍
冰淇淋店員收100元小費遭開除 店主挨批喊冤「其實有內情」

冰淇淋店員收100元小費遭開除 店主挨批喊冤「其實有內情」
凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨

凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨
這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購