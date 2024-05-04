河南龍門石窟太美？遊客「驚掉下巴」急尋骨科醫生復原

河南洛陽龍門石窟風景區向來是旅遊熱點。（新華社）

中國「五一」假期各地景區塞爆，一名遊客日前好不容易突破重重「人牆」，得以親眼目睹河南 龍門石窟盧舍那大佛真容，內心激動之餘忍不住發出驚嘆聲，不料下一秒慘了，突然喀一聲「下巴脫臼」只能急向景區求助。

據《大象新聞》報導，該起意外發生在5月3日，一位外地遊客在河南洛陽龍門石窟欣賞盧捨那大佛時，不禁發出驚嘆，導致下巴脫臼。遊客忍著疼痛求助景區內的救援中心志願者。網傳影片中，龍門石窟景區由帳篷臨時搭建的遊客服務中裡，一名身穿紅色背心的志工正拿起手機詢問急救治療事宜，一旁老人張著嘴表情有些痛苦，隨後景區發出一則尋醫廣播，稱「有遊客的下巴脫臼了，請景區內是骨科 醫生的遊客，聽到資訊後，前往奉先寺醫療服務台，有位遊客需要您的幫助」。

網友笑稱，「原來真的有驚掉下巴這種事」，亦有網友稱「是不是看到這麼多人也出遊，才嚇掉了下巴。」5月4日，龍門石窟工作人員回應稱，已經幫助該遊客復原下巴。

據了解，盧舍那大佛是龍門石窟中藝術程度最高、整體設計最嚴密、規模最大的一座造像，以神秘微笑著稱，被國外遊客譽為「東方蒙娜麗莎」、「世界最美雕像」。 2022年8月2日，河南洛陽，龍門石窟盧舍那大佛經過數月「大修」後真容再現。

「盧舍那」在佛教教義中是智慧廣大、光明普照的意思。龍門石窟的這尊盧舍那大佛像，通高 17.14米，頭高4米，耳長1.9米，髮髻呈波紋狀，面部圓潤飽滿，眉如彎月，目光慈祥，盧舍那大佛透露著一種女性的柔美。坊間流傳一種說法指，盧舍那大佛是以武則天為原型。