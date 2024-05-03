我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

房屋交易過程中 買方仲介有哪些義務？

五四運動105週年前夕 習近平籲青年聽黨話跟黨走

中央社台北3日電
中共總書記習近平。(中新社)
中共總書記習近平。(中新社)

五四運動屆滿105週年前夕，中共領導人習近平今天呼籲廣大中國青年要繼承和發揚五四精神，堅定不移「聽黨話、跟黨走」，爭做有理想、敢擔當、能吃苦、肯奮鬥的時代好青年。

1919年5月4日，北京青年學生抗議列強於巴黎和會肆意踐踏中國主權，舉行聲勢浩大的遊行示威，最後發展為以青年學生主導的多形式愛國運動。1949年，中共當局宣布5月4日為中國青年節。

新華社報導，五四青年節到來之際，習近平指出，新時代新旅程上，各族青年聽從黨和人民的召喚，在科技創新、鄉村振興、綠色發展、社會服務、衛國戍邊等各領域各方面勇當排頭兵和生力軍，展現出自信自強、剛健有為的精神風貌。

習近平說，黨中央對廣大青年充分信任、寄予厚望，今年是新中國成立75週年和五四運動105週年，盼廣大青年繼承發揚五四精神，堅定不移聽黨話、跟黨走，爭做有理想、敢擔當、能吃苦、肯奮鬥的新時代好青年。

他要求，各級黨組織要堅持黨管青年工作原則，加強對青年工作的領導，關心青年成長，支持廣大青年建功立業。

習近平還指示，共青團要肩負起新時代新徵黨賦予的使命任務，傳承弘揚優良傳統，團結凝聚廣大青年為黨和人民事業不懈奮鬥。

習近平 中共

上一則

中共在法押送異議人士曝光 吹哨者揭威脅虐打內幕

延伸閱讀

普亭5月15日訪問北京 將與習討論提高雙方貿易額

普亭5月15日訪問北京 將與習討論提高雙方貿易額
馬克宏高調宣示捍衛戰略利益 習近平訪歐「修復關係」蒙陰影

馬克宏高調宣示捍衛戰略利益 習近平訪歐「修復關係」蒙陰影
廣東梅大高速塌陷增至48死 國企建豆腐渣工程? 驚動習近平

廣東梅大高速塌陷增至48死 國企建豆腐渣工程? 驚動習近平
智庫學者：蕭美琴3月歐洲行 德國拒絕她過境

智庫學者：蕭美琴3月歐洲行 德國拒絕她過境

熱門新聞

廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

2024-05-02 04:26
蘭州新區一名工人巡查組裝完成的電動汽車。(新華社)

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

2024-04-28 13:32
山西運城一輛問界M7 Plus發生追撞起火事故，造成3人身亡。（圖／取自網路媒體《汽車之家》）

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

2024-04-28 10:44
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
中國海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦「福建號」。（取自微博）

傳中國航艦福建號即將海試 專家稱為期不遠

2024-04-28 14:34

超人氣

更多 >
12星座五月財運UP 魔羯未來看漲、這星座運勢正值顛峰

12星座五月財運UP 魔羯未來看漲、這星座運勢正值顛峰
68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交

68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交
矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條
女子旅遊返家耳鳴嘔吐後暈倒 醫查出原因「再晚點就沒命」

女子旅遊返家耳鳴嘔吐後暈倒 醫查出原因「再晚點就沒命」
昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%

昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%