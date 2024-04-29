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五一長假 中國：日均跨區人潮逾2.7億人次高於疫前

中央社台北29日電
中國五一長假期將至，香港旅遊業界預計，今年五一黃金周旅客量按年增長三成、逾80萬人次，估計八成為個人遊，為各行各業帶來商機，期望特區政府屆時增加口岸、各跨境公交運力，為遊客提供良好的旅遊體驗。香港中通社
中國五一長假期將至，香港旅遊業界預計，今年五一黃金周旅客量按年增長三成、逾80萬人次，估計八成為個人遊，為各行各業帶來商機，期望特區政府屆時增加口岸、各跨境公交運力，為遊客提供良好的旅遊體驗。香港中通社

5月1至5日是今年中國五一勞動節連假。中國交通運輸部公路局副局長郭勝今天表示，5天連假期間，全國日均跨區域人員流動量將逾2.7億人次，超過2023年及疫情前2019年同期水準，其中逾8成是自駕遊。

中新社報導，郭勝並指出，今年中國五一長假營業性客運（鐵公路、航空、水運的客運）運量預計日均將達5700萬人次，超過2023年同期水準，且達2019年同期的9成。其中，鐵路、民航客運量將超過2019年同期水準。

另據中國國鐵集團表示，今年五一長假的鐵路運輸計畫今天提前啟動，至5月6日結束，為期8天。預計8天期間全國鐵路將發送旅客1.44億人次，日均約1800萬人次；預測5月1日為客流最高峰，當天發送旅客約2100萬人次。

國鐵集團表示，截至今早8時，上述8天內的火車票已售出7300萬張。其中，前往北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都、武漢、西安、南京等熱門旅遊城市，以及北京至上海、西安至成都、廣州至南寧、北京至呼和浩特、北京至太原等熱門區間，客流相對集中。

公路方面，郭勝表示，今年五一長假公路網車流可望集中，且跨省出行多，預計長假期間全國高速公路日均流量約6350萬輛，約為平日的1.8倍。為此，自5月1日凌晨零時至5日午夜12時的5天期間，7人座及以下小客車依例將免收通行費。

他提到，由於五一長假出遊熱度高，中國各景區周邊可能較擁擠。預計北京、上海、廣州等人口密集城市進出城及機場高速公路容易壅塞。重慶、杭州、西安、長沙、青島等熱門旅遊城市周邊高速公路及通往熱門景區路段，車流量也較大。

疫情 武漢 勞動節

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