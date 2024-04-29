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天有異象？長沙天空「一秒變黑」 正午卻暗如黑夜

記者謝守真／即時報導
4月29日中午，暴雨突襲湖南長沙，市區街頭白晝如夜。（中新社）
4月29日中午，暴雨突襲湖南長沙，市區街頭白晝如夜。（中新社）

正午時分，本該是大白天，但湖南長沙4月29日上午先是突降暴雨，隨後在中午12時，天色又驟暗「一秒變黑」，宛如瞬間進入深夜，路邊街燈也因此亮了起來。相關消息一出立即衝上網路熱搜第一，不少當地民眾見到異象紛紛表示，「中午12點的長沙，過成了晚上12點的感覺！」

綜合中新網、上觀新聞報導，29日上午，長沙忽然出現暴雨，隨後雨水雖暫時停歇。但至午間12時，長沙天色驟暗，白天卻宛如夜晚。許多湖南民眾在微博發文稱，長沙在中午12時左右，因暴雨天氣影響，天空「一秒變黑」，極速變得像是深夜一般。

還有人紛紛曬圖表示，「長沙的天黑得樓下的紫外線滅蟲燈以為夜幕降臨了」，「分不清白天黑夜了」，「天黑了，長沙路燈都亮了」，「中午12點的長沙，過成了晚上12點的感覺！」

湖南氣象台29日稍早就已發布暴雨橙色預警、強對流黃色預警。長沙市氣象台也於當日11時52分發布暴雨黃色預警訊號，預計長沙縣、雨花區、開福區、天心區、湘江新區、芙蓉區12時至18時降雨量將達50毫米以上，最大小時雨強30毫米，並伴隨冰雹、雷雨大風等強烈對流天氣，接下來幾日致災風險較高，將有10至12級雷暴大風抵達湖南，提醒當地民眾注意防範。

此外，中國天氣網微博消息指，29日午間12至13時正是對流最激烈的紫紅色回波掠過長沙之時，長沙錄得1小時58.9毫米的猛烈短時強降水，成為這個時段大陸全國降水量最猛烈地區。

中國天氣網還提到，微博熱搜裡的各種天黑影片正是此一景象。要注意的是，這團雷雨過後，可能還有小團對流回波掃過長沙，短時強降雨、雷陣雨仍有可能發生。

中國多地近日接連傳出異常天候現象。廣州市白雲區27日下午出現強龍捲風，造成5人死亡，33人受傷，以及數十棟廠房受損。龍捲風持續了約4分鐘，部分地區還降下冰雹，據稱有的冰雹直徑達5公分。

若非身處其中，很難相信這是湖南長沙市區4月29日中午景象。（中新社）
若非身處其中，很難相信這是湖南長沙市區4月29日中午景象。（中新社）
湖南省氣象台29日發布暴雨橙色預警、強對流黃色預警，受暴雨來襲影響，周一中午長沙...
湖南省氣象台29日發布暴雨橙色預警、強對流黃色預警，受暴雨來襲影響，周一中午長沙天空暗如黑夜。（中新社）

暴雨 微博 龍捲風

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