中國外交部美大司司長談「產能過剩」：人為製造虛假叙事

美國國務卿布林肯（右二）搭專機自上海抵達北京，中國外交部北美大洋洲司司長楊濤（左二）迎接，旁為美駐華大使伯恩斯（左一）。（路透）

4月26日晚，中國外交部北美大洋洲司司長楊濤在回答記者提問時，針對所謂「中國產能過剩」問題，楊濤說，美方所謂「產能過剩」不是市場定義下的結論，而是人為製造的虛假敘事，是美國搞保護主義、打壓中國發展的又一例證。

楊濤表示，中國在新能源汽車、鋰電池、光伏產品等領域的優勢不是中國政府補貼的產物，而是全球市場需求、技術創新、充分競爭的結果。中國優質新能源產品為各國加快綠色轉型、應對氣候變化、緩解通脹壓力作出了重要貢獻。美方所謂「產能過剩」不是市場定義下的結論，而是人為製造的虛假敘事，是美國搞保護主義、打壓中國發展的又一例證。恐怕「過剩」的不是中國的產能，而是美國的焦慮。

「如果說到非市場行為和不公平競爭，美方這兩年出台的《芯片與科學法》《削減通脹法》不僅對補貼明碼標價，而且充斥排他性、歧視性條款，這是市場行為嗎？美方還以各種藉口非法制裁1500多家中國實體和個人，這是公平競爭嗎？」楊濤說。

關於南海問題，楊濤表示，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島擁有主權，具有充分歷史和法理依據。中方始終遵守包括《聯合國 海洋法公約》在內的國際法，任何國家不能妄圖以非法裁決挑戰中國的合法權益。造成仁愛礁當前局勢的原因一清二楚，菲律賓先是違背承諾，拒不拖走非法「坐灘」軍艦，長達25年，後又一再違背其同中方達成的「君子協定」、內部諒解，肆意侵權挑釁，企圖大規模維修加固，以實現對仁愛礁的永久占領。菲方做法嚴重違反中國同東盟國家達成的《南海各方行為宣言》第五條規定。

楊濤說，近期南海局勢升溫，同美方的插手介入脫不了干系。美方動輒以《美菲共同防禦條約》相威脅，嚴重違反《聯合國憲章》宗旨和原則，嚴重危害地區和平穩定。美方要維護南海和平穩定，就應該停止煽風點火、挑動對抗。中方捍衛自身主權和領土完整的決心堅定不移。

關於涉港、涉疆、涉藏、人權問題，楊濤表示，香港 是中國的香港，美方應該尊重中國主權和香港法治，不要抹黑污衊。涉疆、涉藏問題都是中國內政，美方不要指手畫腳，更不要以人權為藉口橫加干涉。

楊濤還對烏克蘭 問題作出回應。他說，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，沒有做任何拱火澆油和趁機漁利的事情。中方的立場坦坦蕩蕩，概括起來就是八個字，勸和促談、政治解決。

「我們在國際上行事是有原則的，該我們擔的義務，一分也不會少，但我們不會『背鍋』，更不會為別人的行為買單。美方應該停止抹黑施壓，停止對中國企業濫施單邊制裁。」楊濤說。