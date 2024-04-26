中國首季黃金消費量增近6% 金條及金幣消費大幅上漲

中國黃金協會26日公布的最新統計數據顯示，今年第一季，大陸全國黃金消費量年增5.94%。其中，溢價相對較低的金條及金幣消費大幅上漲，年增26.77%。（彭博資訊）

中國黃金協會26日公布的最新統計數據顯示，今年第一季，大陸全國黃金消費量308.905噸，與去年同期相比成長5.94%。其中，溢價相對較低的金條及金幣消費大幅上漲，年增26.77%。

觀察者網報導，根據大陸今年第一季黃金消費量統計，黃金首飾183.922噸，年減3%；金條及金幣106.323噸，年增26.77%；工業及其他用金18.660噸，較去年同期成長3.09%。

中國黃金協會解讀指出，今年第一季的高金價 對黃金消費影響出現兩極化。快速上漲的黃金價格，疊加黃金首飾加工費和品牌溢價高等因素，消費者觀望情緒增強，使得黃金首飾消費在一定程度上受到了抑制，黃金首飾零售商 銷售壓力增加。

此外，金價高企及巨幅波動使得黃金加工銷售企業生產經營風險增大，批發零售企業進貨變得謹慎，首飾加工企業原料成本上升、出貨量下降，部分中小型加工企業甚至停工放假。

相較之下，由於避險需求的激增，實體黃金投資 獲得較高關注，溢價相對較低的金條及金幣消費大幅上漲。

另外，數據顯示，今年第一季大陸累計增持黃金27.06噸，這已是大陸連續17個月增持黃金。截至3月末，大陸黃金儲備達2,262.47噸。

第一財經報導，中金公司最新研報指出，目前美債利率尚未明顯下行，模型殘差達到歷史最高水平，「或顯示短期黃金估值已經偏高」。後續若地緣政治風險降溫，或投機資金獲利了結，黃金有高位波動風險。「但從中長期角度來看，黃金的上漲行情可能尚未結束」。

國金證券則指，去年黃金股的自產金成本增長放緩，預示著在2024年，伴隨金價的預期上漲及成本控制的穩定性，黃金股業績或將展現強勁增長。目前，市場對金價上漲的預期尚未充分體現在黃金股的市值中，這意味著該板塊存在較大「補漲」潛力，預期將迎來一波顯著的上漲行情。

不過，該機構也提示了可能的風險因素，包括聯準會貨幣政策的不確定性、黃金企業業績不達預期以及美國經濟超預期復甦等，這些都可能對黃金價格及黃金股的表現構成挑戰。