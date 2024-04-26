我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普抱怨無法陪妻子過生日、法庭冷氣開太強

我無法呼吸…俄州非裔男遭警壓背亡

中國生物前董事長楊曉明落馬 曾領導研發國藥疫苗

中央社台北26日電
中國生物前董事長楊曉明因涉嫌嚴重違紀違法，今天遭中國全國人大常委會撤銷人大代表職務。中新社
中國生物前董事長楊曉明因涉嫌嚴重違紀違法，今天遭中國全國人大常委會撤銷人大代表職務。中新社

中國生物前董事長楊曉明因涉嫌嚴重違紀違法，今天遭中國全國人大常委會撤銷人大代表職務。2020年武漢爆發COVID-19疫情，楊曉明帶領團隊率先並研發生產國藥滅活疫苗，獲評「全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人」。

澎湃新聞報導，中國全國人民代表大會常務委員會26日公告提到，西藏自治區人大常委會決定罷免楊曉明的第14屆全國人大代表職務。依照有關規定，楊曉明的代表資格終止，民族委員會委員職務相應撤銷。

根據全國人大常務委員會代表資格審查委員會早前報告，楊曉明因涉嫌嚴重違紀違法，3月29日，西藏人大常委會第九次會議決定罷免他的全國人大代表職務。

現年62歲的楊曉明是甘肅藏族人，畢業於蘭州醫學院，曾赴美日等國進修學習，擔任過美國國家衛生院高級訪問學者，長期從事傳染病疫苗應用基礎研究，成功研發上市多款疫苗。

楊曉明曾任中國「863」計畫疫苗專案首席科學家、聯合疫苗工程技術研究中心主任、中國國藥集團首席科學家；疫情期間在中國生物董事長任內聲名大噪。

據人民網報導，2020年9月8日，楊曉明參加全國抗疫表彰大會，獲得「全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人」榮譽稱號。

在此之前，武漢疫情爆發，楊曉明連夜派出團隊到武漢進行檢測，透過不斷排除已知病原體，最終確定病毒是全新的病原體。48小時後，中國生物的試劑盒研發成功。

報導指出，楊曉明馬不停蹄又帶領團隊投入新的戰場：疫苗研發生產。最終決定，幾種方案同步展開，主攻COVID-19滅活疫苗。

當時中國生物還決定由北京、武漢兩個生物製品研究所分頭展開滅活疫苗研究，這意味著要增加投入成本。「但背對背研發，結果能相互比照印證，確保疫苗安全可靠；同時也能開展內部競爭，提高研發速度和效率。」楊曉明說。

報導稱，疫苗剛獲得臨床試驗批件，楊曉明就帶頭打了第一針。「我是主研人員，又是黨員幹部，關鍵時刻，以身試藥責無旁貸。」楊曉明說。

據報導，「再好的疫苗，如果產量不夠，也很難形成人群的免疫保護屏障，疫苗需要大規模生產。」楊曉明深知這一點。在國藥集團支持下，展開研發疫苗的同時，中國生物在北京、武漢建立滅活疫苗生產工廠。僅僅耗時60天，北京生物製品研究所建成疫苗生產工廠。

2020年12月31日，國藥集團中國生物北京公司COVID-19滅活疫苗率先獲附條件批准上市。其後，國藥以及另外一家科興的滅活疫苗大量生產使用並外銷多國。

截至2022年7月，國藥滅活疫苗已生產多達34億劑。

疫苗 國藥 疫情

上一則

中國首季黃金消費量增近6% 金條及金幣消費大幅上漲

下一則

中國跨境電商Shein 歐盟納入超大平台嚴管之列

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
罷免阿拉米達縣地檢長官善貞 發起方盼8月特別選舉

罷免阿拉米達縣地檢長官善貞 發起方盼8月特別選舉
武漢驚現詭異「血色天空」長達1小時嚇壞民眾

武漢驚現詭異「血色天空」長達1小時嚇壞民眾
馬豔青內科與家庭科提醒帶狀皰疹預防和治療

馬豔青內科與家庭科提醒帶狀皰疹預防和治療

熱門新聞

茅台酒被認為是中國白酒行業的風向標。（路透資料照片）

地位尊貴的茅台為什麼跌價？ 逼近生死線讓經銷商都急了

2024-04-19 12:36
吳艷妮臉貼亮晶晶的五角星出戰，在賽場上很好辨認。(中新網)

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

2024-04-22 08:30
德國檢警近日查緝人口走私集團，發現上百名中國人非法購買德國居留證。圖為德國警方在邊境執法。(路透資料照片)

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

2024-04-21 07:30
王女士露營生活照。（取材自經視直播／受訪者供圖）

36歲山東女存300萬提前退休：每月利息八、九千 花不完

2024-04-19 10:30
朱女士。（取材自微信）

上海再婚婦藏壞念頭 想趕走87歲母：沒地方住讓國家解決

2024-04-20 09:30
谷愛凌以豹紋外套搭黑絲襪，出席F1上海站活動。(取材自微博)

谷愛凌豹紋搭黑絲看F1上海站 與姚明同框「最萌身高差」

2024-04-22 09:30

超人氣

更多 >
3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財
7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點
被拒絕也是祝福…亞裔網紅未被UCLA錄取 影片爆紅

被拒絕也是祝福…亞裔網紅未被UCLA錄取 影片爆紅
世說新聞╱堂吃無需小費 南加餐廳用這妙招

世說新聞╱堂吃無需小費 南加餐廳用這妙招
路透：若法律戰失敗 字節跳動寧可收掉TikTok也不出售

路透：若法律戰失敗 字節跳動寧可收掉TikTok也不出售