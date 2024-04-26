中國生物前董事長楊曉明落馬 曾領導研發國藥疫苗

中國生物前董事長楊曉明因涉嫌嚴重違紀違法，今天遭中國全國人大常委會撤銷人大代表職務。中新社

中國生物前董事長楊曉明因涉嫌嚴重違紀違法，今天遭中國全國人大常委會撤銷人大代表職務。2020年武漢爆發COVID-19疫情 ，楊曉明帶領團隊率先並研發生產國藥 滅活疫苗 ，獲評「全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人」。

澎湃新聞報導，中國全國人民代表大會常務委員會26日公告提到，西藏自治區人大常委會決定罷免楊曉明的第14屆全國人大代表職務。依照有關規定，楊曉明的代表資格終止，民族委員會委員職務相應撤銷。

根據全國人大常務委員會代表資格審查委員會早前報告，楊曉明因涉嫌嚴重違紀違法，3月29日，西藏人大常委會第九次會議決定罷免他的全國人大代表職務。

現年62歲的楊曉明是甘肅藏族人，畢業於蘭州醫學院，曾赴美日等國進修學習，擔任過美國國家衛生院高級訪問學者，長期從事傳染病疫苗應用基礎研究，成功研發上市多款疫苗。

楊曉明曾任中國「863」計畫疫苗專案首席科學家、聯合疫苗工程技術研究中心主任、中國國藥集團首席科學家；疫情期間在中國生物董事長任內聲名大噪。

據人民網報導，2020年9月8日，楊曉明參加全國抗疫表彰大會，獲得「全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人」榮譽稱號。

在此之前，武漢疫情爆發，楊曉明連夜派出團隊到武漢進行檢測，透過不斷排除已知病原體，最終確定病毒是全新的病原體。48小時後，中國生物的試劑盒研發成功。

報導指出，楊曉明馬不停蹄又帶領團隊投入新的戰場：疫苗研發生產。最終決定，幾種方案同步展開，主攻COVID-19滅活疫苗。

當時中國生物還決定由北京、武漢兩個生物製品研究所分頭展開滅活疫苗研究，這意味著要增加投入成本。「但背對背研發，結果能相互比照印證，確保疫苗安全可靠；同時也能開展內部競爭，提高研發速度和效率。」楊曉明說。

報導稱，疫苗剛獲得臨床試驗批件，楊曉明就帶頭打了第一針。「我是主研人員，又是黨員幹部，關鍵時刻，以身試藥責無旁貸。」楊曉明說。

據報導，「再好的疫苗，如果產量不夠，也很難形成人群的免疫保護屏障，疫苗需要大規模生產。」楊曉明深知這一點。在國藥集團支持下，展開研發疫苗的同時，中國生物在北京、武漢建立滅活疫苗生產工廠。僅僅耗時60天，北京生物製品研究所建成疫苗生產工廠。

2020年12月31日，國藥集團中國生物北京公司COVID-19滅活疫苗率先獲附條件批准上市。其後，國藥以及另外一家科興的滅活疫苗大量生產使用並外銷多國。

截至2022年7月，國藥滅活疫苗已生產多達34億劑。