成都任命大熊貓「和花」任文旅榮譽局長 網友喊：花局好

網紅大熊貓「花花」任成都文旅榮譽局長，網友表示要尊稱「花局」了。（取材自中國日報）

成都市文化廣電旅遊局24日在網絡平台發布一則視頻，官宣網紅大熊貓「花花榮任成都文旅局榮譽局長，該視頻一經發出，立馬引發網友熱議，網友紛紛在評論區留言祝賀花花新官上任，還有網友稱，現在要尊稱「花局」了。

瀟湘晨報報導，網絡資料顯示，大熊貓花花全名成和花，已經3歲9個月了。花花一直作為網紅大熊貓在海內外網絡走紅，因其比其他成年大熊貓平均體型小，渾身珠圓玉潤，性格溫和，俘獲了大片「粉絲」的心。

據報導，大熊貓花花與「奶爸」譚爺爺的故事也被網友津津樂道，譚爺爺是花花的飼養員，在投餵時總會給花花額外「開小竈」，許多網友拍攝的視頻中都可以聽見譚爺爺餵大熊貓時親切地喊花花「過來過來」。

成都市文化廣電旅遊局工作人員表示，「花花本來就是成都文旅和城市的一張名片」，在諸多網絡視頻評論區，「網友讓花花成為成都文旅榮譽局長的呼聲也一直很高，希望通過花花讓更多的人來成都參觀旅遊。」

另一方面，中國持續推進「貓熊外交」，在日前中國野生動物保護協會發布，兩隻大貓熊「金喜」、「茱萸」將前往西班牙的訊息後，中國外交部發言人汪文斌25日表示，大貓熊合作是中國和西班牙友好的縮影，也帶動兩國人民交流，讓中西人民的友誼更加牢固。

他說，根據中國與西班牙簽署的大貓熊國際保育合作研究協議，「金喜」、「茱萸」將於4月29日啟程前往西班牙馬德里動物園 ，開啟為期10年的旅居生活，延續兩國人民40多年的貓熊情。

此前，中國雄性大貓熊「冰星」和雌性大貓熊「花嘴巴」一家5口上月初從西班牙返回四川成都市，「金喜」、「茱萸」則將接力延續中國和西班牙的貓熊外交。