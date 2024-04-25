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美國第1季經濟成長1.6% 大幅降溫

布林肯抵達北京 將與王毅會面

中央社台北25日電
國務卿布林肯25日已抵達北京，將與中國外交部長王毅會面。(路透)
國務卿布林肯25日已抵達北京，將與中國外交部長王毅會面。(路透)

央視新聞報導，正在中國訪問的美國國務卿布林肯，今天下午已從上海飛抵北京。據路透社報導，布林肯明天將與中國外交部長王毅會面，並有可能與中國國家主席習近平會面。

中國官方迄今沒有公布習近平是否會與布林肯（Antony Blinken）會面。法新社25日報導，去年6月布林肯訪中，習近平與布林肯的會面也是最後一刻才公布。

布林肯25日稍早時在上海與上海市委書記陳吉寧會面。

路透社25日引述美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯在會面中表達了對中國貿易政策與非市場經濟做法的關切。

布林肯也強調，美國尋求與中國進行健康的經濟競爭，以及為在中國經營的美國公司和美國工人提供公平的競爭環境。

據上觀新聞，陳吉寧向布林肯表示，隨著上海產業加速轉型、消費加速升級、科技創新加速發力，為包括美資企業在內的中外企業帶來新的發展機遇、拓展新的合作空間。上海將始終堅持市場化、法治化、國際化方向，持續優化營商環境，提供高效便利服務，支援各類企業不斷深耕上海、實現共贏發展。

據央視新聞，中國外交部發言人汪文斌25日下午主持例行記者會時表示，中方一貫按照市場原則展開經貿合作，始終堅定支持多邊貿易體制，希望美方也切實尊重公平競爭原則，遵守世貿組織規則，和中方相向而行，為推動中美經貿關系健康穩定發展創造有利條件。

布林肯 習近平 國務院

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