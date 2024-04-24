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崔天凱「餃子監視論」 批美：中國恐懼症

中國新聞組╱北京電
中國前駐美大使崔天凱(中)、美國哈佛大學教授、「修昔底德陷阱」提出者艾利森(左)、「北京對話」聯合創始人李世默(右)，日前在北京進行一場有關中美關係的深度對話。 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍(取材自觀察者網)
中國前駐美大使崔天凱(中)、美國哈佛大學教授、「修昔底德陷阱」提出者艾利森(左)、「北京對話」聯合創始人李世默(右)，日前在北京進行一場有關中美關係的深度對話。 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍(取材自觀察者網)

中國前駐美大使崔天凱、美國哈佛大學教授、「修昔底德陷阱」提出者艾利森、「北京對話」聯合創始人李世默，日前在北京進行一場有關中美關係的深度對話。崔天凱對美國官員的「中國恐懼症」表示震驚：希望美國不會荒唐到認為「每個餃子都藏有監視晶片」。

據觀察者網報導，崔天凱說，「我有點擔心，有一天他們會警告人們不要去美國的中餐館，聲稱每個餃子裡都可能有晶片，它們會監視每個美國人。」

崔天凱在對話中表示，美國政府嘴上說的跟實際行動之間存在很大矛盾。「有時我真的很困惑，不知道哪一邊才是真實的。」

崔天凱強調不應該被「中國恐懼症」所誤導。當美國的一些高級官員說，不應該讓中國的電動汽車出現在美國街道上時，令他很震驚。

近年來，「修昔底德陷阱」成為探討中美關係時的一個常見術語，其對應的現實是中美雙邊關係複雜多變，尤其是美方，在競爭的同時期待兩國「負責任地管控競爭」，既要築起「小院高牆」，又不得不與中國在眾多領域依存合作，體現在行為上，如一邊擴大制裁名單，一邊安排高級官員訪華。

對此，崔天凱表示，如果修昔底德今天還活著，他應該不希望看到人類沒有吸取歷史教訓，總是一次又一次地犯下同樣的錯誤。崔天凱認為，擺脫或避開「修昔底德陷阱」的最佳方法就是走出一條新路。

崔天凱 餃子 晶片

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