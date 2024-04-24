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布林肯訪華 中國學者：要中美關係穩定 不能言行不一

記者陳湘瑾／即時報導
美國國務卿布林肯4月24日至26日訪問中國，中國學者呼籲美方應真正地和中方相向而行。（路透）
美國國務卿布林肯4月24日至26日訪問中國，中國學者呼籲美方應真正地和中方相向而行。（路透）

美國國務卿布林肯已於周三抵達上海展開為期三天的訪中行程，中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、美國研究中心副主任刁大明表示布林肯此訪是基於中美兩國元首共識下的一次訪問，呼籲美方應真正地和中方相向而行。

根據新京報報導，相比布林肯2023年6月訪華，刁大明認為此次訪問背景有所不同。中美兩國元首去年11月在舊金山會晤後達成舊金山願景，讓兩國關係展現止跌企穩的勢頭。兩國元首今年4月初的通話再次確認相關共識，也確認布林肯此次行程。

刁大明特別強調，需要關注美方一方面表態和中國加強溝通，另一方面仍不斷抹黑圍堵中國，「想要讓中美互動長期保持、讓中美關係長期穩定，美方需要避免言行不一的兩面性」。

刁大明指稱，美方錯誤的對華認知仍未得到糾正，仍持有冷戰霸權思維，執意與中國開展戰略競爭，「美方惡意打壓圍堵中方、干涉中國內政、在國際上抹黑中國形象。」

「我們必須看到，美方近來動作不斷，在許多議題上反復炒作，還不斷拋出一些不利於中美關係的偽命題或假議題，譬如所謂產能過剩等。」刁大明表示，如果要讓此次訪問穩定中美關係，就需要把相關的問題說清楚。

在元首外交定向的背景下，中美各層次都展開互動，傳達出兩方的積極信號，「我們希望這些互動能繼續下去。讓中美關係長期穩定，需要美方避免言行不一的兩面性。」

刁大明總結，要持續這種積極勢頭，推動中美關係真正穩下來，需要美方積極配合，「當美方真正地和中方相向而行，真正把承諾落到實處，才能推動中美關係真正穩定下來。」

布林肯 舊金山 國務卿

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