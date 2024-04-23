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虎頭局、墨茉都倒了 中國第一季註銷餐企比去年增232.6%

記者陳湘瑾／即時報導
2024年第一季多家餐飲品牌倒閉，圖為紅極一時的烘培品牌「墨茉點心局」。（圖／取自瀟湘眼）
2024年第一季多家餐飲品牌倒閉，圖為紅極一時的烘培品牌「墨茉點心局」。（圖／取自瀟湘眼）

中國國務院新聞辦公室16日發布記者會，介紹2024年第一季度國民經濟運行狀況，記者會指出，餐飲市場銷售穩定，與去年同期相比增加6%。然而有餐飲業內人士指出，目前生意其實越來越難做。

中國國家統計局和中國企業查詢平台「企查查」最新數據顯示，今年第一季度中國國內餐飲相關企業新註冊數量達到73.1萬家，較去年同期增約23.4%，註銷和吊銷營運的餐飲企業達45.9萬家，較去年同期增加232.6%。

今年首季，中國知名或老牌餐飲企業也紛紛關門歇業。包括新中式烘焙領導品牌「虎頭局渣打餅行」與「墨茉點心局」，在經歷近兩年苦苦掙扎後，虎頭局在今年初申請破產清算，墨茉點心局於2月註銷公司。

墨茉點心局2020年6月在長沙成立，根據數據顯示，墨茉點心局在全盛時期全國有超60家門店，今年初在武漢的15家分店已全部註銷，管理方表示，「跨區管理出現過問題，沒有處理妥當。」

武漢一家餐廳負責人洪先生告訴自由亞洲電台記者，「顧客消費收入難以平衡租金和人工成本，是餐飲店收斂的主要原因之一。像我周圍幾家，連裝修的投入都回不了本。」

洪先生補充，武漢市政府欠債八千多億元，當地數千名環境衛生工人月薪被減薪人民幣800元（約110美元），自來水公司的臨時工則已經有三個月沒有收到薪水，「這些人花錢更省，顧客消費降低，你想想怎麼做得下去。」

武漢 國務院 租金

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