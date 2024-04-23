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英德5中國間諜落網 中外交部痛批：惡意詆毀

記者謝守真／即時報導
中國外交部發言人汪文斌稱，「中方涉嫌竊取英國情報」的說法完全是無中生有、惡意詆毀。（路透）
中國外交部發言人汪文斌稱，「中方涉嫌竊取英國情報」的說法完全是無中生有、惡意詆毀。（路透）

外媒報導，近日除了有3名德國公民涉嫌向中國轉移軍用技術被捕外，還有2名英國公民因涉嫌為中國從事間諜活動遭逮捕。對此，中國外交部23日反駁，所謂「中國間諜威脅論」並不新鮮，近年來更是每每在中歐雙方高層互動的前後出現，炒作意圖十分明顯。

中國外交部發言人汪文斌在周二下午例行記者會上表示，中方注意到有關報導和相關炒作。如果注意到中方發布的相關消息，應該看到，去年9月中方就曾經對相關的報導作出過回應。他重申所謂「中方涉嫌竊取英國情報」的說法完全是無中生有，是惡意的詆毀。中方堅決反對，希望有關人士、相關方面停止反華的政治操弄。

汪文斌稱，其實大家也都看得很清楚，近一段時期，所謂「中國間諜威脅論」在歐洲輿論場並不新鮮，近年來更是每每在中歐雙方高層互動的前後，就會出現新一輪炒作。「這種意圖十分明顯，就是要抹黑打壓中國」，破壞中歐合作氛圍。

汪文斌強調，中方一貫堅持在相互尊重、互不干涉內政的原則基礎上，同包括歐洲在內的世界各國開展合作，中方也在遵守法律法規的基礎上，推進同相關方的互利合作。中方希望德方有關人員摒棄冷戰思維，停止借所謂的「間諜風險」搞反華的政治操弄。

據美國之音報導，兩名英國公民因涉嫌向中國提供可能對中國有用的訊息而被指控從事間諜活動。當地時間4月22日，受到倫敦警方的正式起訴。由於此案涉及中英兩國敏感關係，因此備受各界關注。

間諜 德國

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