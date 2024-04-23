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中國多所大學宿舍禁掛床簾 官媒批：管理高中化

中央社台北23日電
近日中國多所大學禁止學生在宿舍懸掛床簾。示意圖，非文中當事人。(新華社)，
近日中國多所大學禁止學生在宿舍懸掛床簾。示意圖，非文中當事人。(新華社)，

近日中國多所大學禁止學生在宿舍懸掛床簾，引起網友批評，話題更衝上微博熱搜。官媒央視網微博也發表評論，指床簾是宿舍標配，不該一禁了之，並批評一些大學管理有「高中化」趨勢。

澎湃新聞報導，中國多所大學從2023年就陸續禁止學生在宿舍懸掛床簾，包括吉林農業大學、中國石油大學（華東）。近日西北民族大學、河北張家口學院，以及新疆醫科大學也開始禁止學生在宿舍掛床簾，若有違反將立即拆除。

3月28日，河南南陽師範學院網站發布一篇輔導員署名文章「宿舍床圍，為何成為安全隱患與人際交往的『隱形牆』？」內文詳細解釋為何學校限制學生在宿舍掛床簾，包括床簾易燃曾引發火災、不易宿舍管理員檢查衛生，甚至以2020年6月曾發生學生在宿舍床上生病去世，因床簾遮擋導致兩天後才被發現的事件為佐證。

該文也提到，床簾就像在宿舍中豎起一道「隱形牆」，阻礙同學之間的交流與溝通，「可能讓學生過度專注於個人空間而忽略了集體利益，不利於培養學生的團隊協作和公共責任感」。

新疆農業大學水利與土木工程學院3月20日也發布文章指出，床簾不利同學交流，給人一種「拒人於千里之外」不合群的感覺，影響宿舍關係。

「多地高校禁止學生掛床簾」的話題在微博引起網友熱議。有網友批評「睡覺想要點隱私不行嗎」、「沒有床簾和裸體睡有什麼區別」、「大學不想著提高教學質量（品質），開始管床簾了，跟個高中一樣」、「大學生連掛床簾自由都無了嗎？」。

央視網微博官方帳號也對此事發表評論，指出現在中國大學宿舍裡，床簾幾乎是「標配」，能在集體環境裡保有私人空間，晚上熬夜也不會打擾到室友，「一些大學以消防隱患為由，一禁了之，於情於理都有些說不通」。

這篇評論還批評，現在中國一些大學管理越來越簡單生硬，甚至有「高中化」趨勢。

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