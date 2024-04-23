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中國曝「獵狐行動」十年來 追贓2200億、逮9000多人

記者陳政錄／即時報導
圖為中國在過去的獵狐行動中，在義大利拘獲一名外逃經濟犯（前右戴口罩者），並將其遣送回國。（聯合報系資料照片）
圖為中國在過去的獵狐行動中，在義大利拘獲一名外逃經濟犯（前右戴口罩者），並將其遣送回國。（聯合報系資料照片）

中國公安部23日揭露，自2014年起連續十年組織展開「獵狐行動」以來，成功追贓物近人民幣490億元（約67億美元），從120多個國家和地區抓獲在逃經濟犯罪嫌疑人9,000多名。公安部稱，未來將繼續深入展開「獵狐2024」專案行動，切實維護中國國家安全和社會穩定。

所謂「獵狐行動」是指中國自2014年起，展開緝捕在逃境外經濟犯罪嫌疑人的專案行動。儘管中方稱此舉是為打擊逃往國外的腐敗官員、經濟罪犯，國際人權團體「保護衛士」報告也稱，該行動針對的是中共政權的反對者，他們落網後被遣送回中國。

據中新社報導，中國公安部表示，近日，公安部中國全國公安機關展開「獵狐2024」專案行動，這是中共中央反腐敗協調小組國際追逃追贓物和跨境腐敗治理工作辦公室部署開展的「天網2024」行動的重要組成部分。

中國公安部相關負責人說，將從維護國家利益和國家安全的高度，深入展開「獵狐2024」專案行動，更好服務中央反腐敗鬥爭和防範化解重大風險攻堅戰等中心工作，切實維護中國國家安全和社會穩定。

中國公安部指稱，在中共中央追逃辦統籌協調和相關部門大力支持協助下，自2014年以來，「獵狐行動」共從120多個國家和地區抓獲在逃經濟犯罪嫌疑人9,000餘名，追贓物近人民幣490億元。

值得注意的是，中共中聯部部長劉建超，就曾因國家預防腐敗局副局長期間，指揮「獵狐行動」受到關注；另一方面，在中國持續採取上述行動之際，近日美媒《華盛頓時報》報導也揭露，美國情報機構正在撰寫，有關中共高層隱藏財富情況的報告，內容涉及這些官員的腐敗和在海外隱藏的財富，將對中共當局造成強大的殺傷力。

中共 獵狐行動

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