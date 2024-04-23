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中共中央網信辦下令 整治自媒體「無底線博流量」

中央社台北23日電
中共中央網信辦宣布展開整治自媒體「無底線博流量」專項行動。(中新社)
中共中央網信辦宣布展開整治自媒體「無底線博流量」專項行動。(中新社)

中共中央網信辦21日發布通知，宣布展開整治自媒體「無底線博流量」專項行動，鎖定自導自演造假、蹭炒社會熱點、話題以偏概全、違背公序良俗、煽情表達訊息等5種行徑作為整治重點，為期2個月。

中共中央網信辦今天透過其微信公眾號「網信中國」，發布「關於開展『清朗．整治自媒體無底線博流量』專項行動的通知」的文件，作出上述宣布，發文對象則是各省級黨委的網信辦。

通知指出，這項整治行動的工作目標是遏制自媒體「擺拍造假風」，壓縮「無底線博流量」行為空間，提升自媒體發布訊息可信度。壓緊、壓實網站平台訊息內容管理主體責任，切斷「毒流量吸粉變現」利益鏈，擴大優質訊息內容觸達範圍，營造「風清氣正」網路空間。

這項通知提到，整治行動的重點，是聚焦自媒體「無底線造熱點、蹭熱點」，製造以假亂真、虛實混雜的「信息陷阱」等突出問題，從嚴整治漠視公共利益、違背公序良俗、擾亂公共秩序，為流量不擇手段、喪失底線的自媒體。

通知列舉5大整治重點，依序是自導自演式造假、不擇手段蹭炒社會熱點、以偏概全設置話題、違背公序良俗製造人設、煽情表達訊息及濫發「新黃色新聞」（指標題煽情、內容貧乏的訊息）。

這項通知提到，整治行動的主要任務是，加強重點平台和重點環節管理、加強自媒體帳號全流程管理、加強訊息來源標註展示、完善流量管理措施。其中，要從嚴處置違背公序良俗製造人設的自媒體帳號，及時處置以偏概全話題，並著重清理「標題黨」、要素欠缺、不具公共價值的「新黃色新聞」。

同時，各大網路搜索引擎平台不得在搜索結果頁面、搜索聯想詞等當中，呈現自媒體「無底線博流量」類型的訊息。

此外，各大平台對開通營利權限的帳號，應以身分證件號碼等進行真實身分訊息認證。加強帳號名稱等訊息動態核驗，並從嚴審核熱點事件發生後新註冊及名稱變更的帳號，發現假冒者一律關閉。並嚴格執行「一人一號、一企兩號」的帳號註冊數量規定。

通知並要求「健全違規自媒體發現處置曝光機制」。針對只要流量卻罔顧網路秩序的自媒體，第一時間發現即從嚴從重處置，並及時公布處置結果。

通知還要求，各平台應將自媒體帳號評價情況作為流量分配的重要指標，對「導向正確、內容優質」的自媒體積極給予扶持，並提升「高熱信息」審核標準，阻斷「無底線博流量」的訊息傳播。

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