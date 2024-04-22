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中國人行新規涉超180家非銀行支付機構 實施細則徵求意見

記者謝守真／即時報導
中國人民銀行（中國央行）22日就「非銀行支付機構監督管理條例實施細則」公開徵求意見。（中新社）
中國人民銀行（中國央行）22日就「非銀行支付機構監督管理條例實施細則」公開徵求意見。（中新社）

由於涉及超過180家支付機構以及每年交易達數百兆人民幣的金流，中國國務院「非銀行支付機構監督管理條例」自去年訂定以來受到廣大關注。22日，中國人民銀行（中國央行）就「非銀行支付機構監督管理條例實施細則」公開徵求意見。人行表示，實施細則規定儲值帳戶營運、支付交易處理業務分別細分為I類、II類，並明確新舊分類方式的對應關係。

據人行官網消息，人行發布徵求意見稿及起草說明稱，實施細則對支付機構制度建設作出規定，要求支付機構應將監管要求，全部納入其公司制度。另外，分段階梯式設置支付機構淨資產與備付金日均餘額比例。

至於在註冊資本方面，據條例第8條，「實施細則」徵求意見稿要求在最低限額在人民幣1億元（下同）基礎上，附加提高。僅從事儲值帳戶運營I類業務的，註冊資本最低限額附加值為1億元；經營地域範圍在其住所所在地以外每增加一個省、自治區、直轄市的，註冊資本最低限額附加值增加500萬元；經營地域範圍超過20個的，註冊資本最低限額附加值為1億元。

該條例還稱，僅從事II類業務的，註冊資本最低限額毋須附加。

另，人行稱，實施細則還明確人民銀行分支機構處罰權限，明確無證經營支付業務機構的處罰措施，以及明確支付機構違規行為處罰措施。

據新華社，中國國務院去年12月公布的「非銀行支付機構監督管理條例」，要求非銀行支付機構不得實施壟斷或者不正當競爭行為，妨害市場公平競爭秩序。而此項針對非銀行支付機構監的督管理條例，將於2024年5月1日起施行。

該條例還提到，要將支付業務重新劃分為儲值帳戶運營與支付交易處理兩類，監管稱新的分類方式有利於防範監管空白，避免監管套利。

此前，經濟參考報曾指，人行數據顯示，截至2023年9月底，中國共有185家非銀行支付機構。當前，非銀行支付機構年交易量超過1兆筆、金額近400兆元，分別占全中國電子支付業務總量的約八成和一成。

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