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中國整肅地方官員 北京副市長高朋被查

記者陳政錄／即時報導
北京副市長高朋。(取自新京報)
北京副市長高朋。(取自新京報)

近期中國持續推進政壇打虎，繼日前一口氣通報4名地方官員被查、1人遭處分後，中共中紀委21日再宣布，北京市政府黨組成員、副市長高朋涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。

據中共中央紀委國家監委網站21日通報，北京市政府黨組成員、副市長高朋涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監理紀律審查和監察調查。

在北京市政府官方網站上，高朋目前仍位列「市政府領導」名單中。據北京市政府網站，高朋1972年7月生，在職研究生，經濟學博士，中共黨員，現任北京市政府黨組成員、副市長。

工作劃分上，高朋負責城市管理、交通、農業農村方面工作，協助負責緊急管理方面工作。分管北京市城市管理委員會、市交通委員會、市農業農村局，和尤為重要的「天安門地區管理委員會」，以及北京市重點站區管理委員會 ，北京市農林科學院等。

中紀委微信公眾號19日才一口氣發布，有4人被查，1人被處分，6起群眾身邊不正之風和腐敗問題的典型案例，包括廣東中山前市長危偉漢涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查，和山東省政協前常委李瑋、黑龍江省佳木斯市政協前副主席付慧華、河南省安陽市政協副主席雷鳴等人也均被查的消息。

此外，中共中紀委近日還以「抓早抓小防治由風及腐」為題發文，強調要強化「四風」問題日常監督，不斷剷除腐敗滋生的作風溫床。要堅持抓早抓小、防微杜漸，做到早發現、早提醒、早糾正，堅決斬斷由風及腐利益鏈。

中共 微信 天安門

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