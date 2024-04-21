世界水上運動總會：未取消中國東奧女子游泳金牌

中國東京奧運女子800公尺自由式接力奪金，但扯入藥檢疑雲。(美聯社)，

美國泳壇新聞網站SwimSwam日前報導，美國游泳選手接獲通知，中國東京奧運 女子800公尺自由式接力金牌被褫奪，疑與藥檢呈陽性有關。但該網站其後引述世界水上運動總會發言人指稱，沒有獲悉中國泳隊因此被褫奪金牌。

2020東京奧運（2021年舉行），中國女子泳隊在800公尺（4x200公尺）自由式接力奪得金牌，美國隊摘銀，澳洲 隊得銅牌。

SwimSwam日前報導，美國游泳選手接獲美國反禁藥組織（United States Anti-Doping Agency）人員通知，因為中國東奧女子800公尺自由式接力的其中一名泳手違反興奮劑規定，面臨金牌被褫奪。

SwimSwam當時引述澳洲「前鋒太陽報」（Herald Sun）報導，一份於19日公布的報告指出，23名中國泳隊選手當年參加東奧前藥檢呈陽性反應，但照樣隨隊出賽。

報導指出，世界反禁藥組織（WADA）和世界水上運動總會（World Aquatics）都被告知相關樣本呈陽性，兩者都同意檢測 結果是由汙染造成，並沒有制裁任何檢測呈陽性的運動員。

不過，SwimSwam於20日發表一段更新消息，指世界水上運動總會一名發言人表示，目前沒有發現任何因為違反運動禁藥管制規定（Anti-Doping Rule Violation），而導致東奧女子800公尺自由式接力的成績被取消，並產生後果。

SwimSwam又表示，美國反禁藥組織否認其報導，但沒有解釋為何美國運動員接獲美國反禁藥組織人員通知，指他們可以在獎牌榜獲得晉升。