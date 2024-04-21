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廣東暴雨 大媽無畏積水「衝浪」騎電動車 官方急提升防汛等級

記者謝守真／即時報導
中國南部地區近日連日強降雨天氣，不少網友在微博上表示，連續多天暴雨，「我家都回不去了」。（取材自微博）
中國南部地區近日連日強降雨天氣，不少網友在微博上表示，連續多天暴雨，「我家都回不去了」。（取材自微博）

廣東多地近日出現大範圍強降雨，不少地區暴雨成災，水深甚至來到一個成年人的脖子，交通因此大受影響。據央視新聞報導，中國國家防總21日12時，已將針對廣東省的防汛四級緊急應變提升至三級。

據中媒報導，20日，在廣東韶關暴雨過後，哪怕積水已淹沒脖子，仍有男子毫不畏懼，依舊在水中淡定地推著電動車前行。還有一名婦人也在路上騎著電動車，畫面宛如另類「衝浪」。

中國氣象網指，20至21日江南、華南等地有大到暴雨，部分地區有大暴雨和強對流天氣，局地甚至有特大暴雨來襲。

中國應急管理部指出，4月18日起，廣東多地就降下暴雨到大暴雨。受此影響，北江等多條河流發生超警洪水，山洪和地質災害多發，部份城鎮局部地區出現內澇。

中國國家防總辦公室、應急管理部4月21日召開防汛視訊會商調度，與中國氣象局、水利部、自然資源部、住房城鄉建設部會研判，視訊調度廣東、廣西、江西、福建、浙江等省份防指和消防救援總隊，安排部署當前防汛救災工作。

中國氣象、水文部門預測，江南、華南強降雨仍將持續，西江中下游幹流及其支流柳江、桂江、賀江，北江干流和部分支流將持續上漲，北江可能發生大洪水。 

廣東省氣象服務中心微博《廣東天氣》指出，21日，粵北和珠三角仍有暴雨到大暴雨，局部地區恐出現特大暴雨，粵東和雷州半島有中到大雨局部暴雨，其餘市縣有大雨到暴雨局部大暴雨。目前，除湛江和粵東部分市縣外，廣東被雷雨雲系覆蓋。

據悉，受強降雨影響，從17日至20日19時，廣東累計已有34條河流、47個水文站點、50站次出現超警洪水。同時20日20時45分，北江還發生2024年第2號洪水。

專家建議，由於明後兩天，廣東省粵北、珠江三角洲北部仍有強降雨過程，各地應關注天氣變化和水文預警預報，認真做好山洪、泥石流、城鄉積澇、中水河流洪水等各項防禦工作。

中國南方多地近日出現大範圍強降雨天氣，讓不少地區大淹水，交通大受影響。（取材自澎...
中國南方多地近日出現大範圍強降雨天氣，讓不少地區大淹水，交通大受影響。（取材自澎湃新聞微博）

暴雨 洪水 電動車

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