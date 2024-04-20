科技戰持續…供巴基斯坦導彈零件？3中企遭美制裁

中國視訊監控大廠大華股份撤離美國，子公司賣給中影，圖為大華股份位在浙江杭州總部外觀。（取材自大華股份官網）

美國國務卿布林肯 訪華前夕，美國仍持續對中國揮出制裁大棒。美國務院 19日稱已對涉及巴基斯坦彈道導彈計畫的三家中國公司和一家白俄羅斯 公司實施制裁。而中國視訊監控大廠大華股份，因不堪美國多年制裁，已決定撤出美國市場，其美國全資子公司將由台灣中影接手。中美科技戰持續，外媒預估布林肯月底中國行仍難改善緊張的美中關係。

據美國之音報導，美國國務院4月19日發出聲明表示，美國已對三家中國公司和一家白俄羅斯公司實施制裁，因為這些企業涉及為巴基斯坦彈道導彈計畫，包括其遠程導彈計畫提供可用於導彈零件等相關物品。

被制裁的三家中國大陸公司以及其提供給巴基斯坦的相關設備包括：西安龍德科技發展有限公司（提供纖維纏繞機在內的導彈相關設備）；天津創益源國際貿易有限公司（提供攪拌焊接設備等導彈相關設備）；北京固鴻科技有限公司（與巴基斯坦國防綜合體合作為大直徑火箭發動機的測試提供設備等）。另還包括白俄羅斯的明斯克輪式拖拉機廠。

美國國務院發言人米勒表示，這些實體「從事的活動或交易嚴重助長了對巴基斯坦大規模殺傷性武器或其運載工具的擴散，或構成嚴重助長這種擴散的風險，包括任何製造、獲取、擁有、開發、運輸、轉讓或使用此類物品的任何努力」。

美國務院聲明說，這是根據美國第13382號行政命令做出制裁。被指定人員在美境內或由美國人擁有或控制的所有財產和財產權益均被封鎖，必須向美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）報告；所有直接或間接擁有一個或多個被封鎖者50％或以上所有權的個人或實體也會被封鎖等。

報導指，中國是巴基斯坦的盟友，一直是伊斯蘭堡軍事現代化計畫的主要武器和防禦裝備供應商。去年10月，美國也曾制裁參與巴基斯坦彈道導彈計畫的三家中國實體。

另據日經新聞報導，受到美國多年制裁，大華股份決定出售美國全資子公司（Dahua Technology USA）全部股份，正式撤出美國市場。買家是台灣中影公司的美國分公司Central Motion Picture USA，雙方已於今年1月3日簽署協定，交易金額為1500萬美元，交易內容還包括大華股份加拿大子公司價值100萬美元庫存產品。

大華科技已在2022年，將旗下另1家全資美國子公司「Lorex」，出售給台灣雲端服務公司「Skywatch」。這次買家中影公司由正崴公司董事長郭台強控制並擔任董事長。

美國務卿布林肯將於24日至26日訪問大陸之際，美國又對中企祭出制裁。美國之音引述美一些未具名的分析人士表示，預計布林肯此行不會取得任何重大進展。