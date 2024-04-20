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七國集團和歐盟外長會聲明批港23條立法 港府譴責

香港特派員李春/即時報導
G7和歐盟舉行外長會議後發表聲明指香港23條立法，將進一步侵蝕香港的自治、人權和基本自由，但港府抗議並強烈譴責。圖為當前的香港街景。（中通社）
G7和歐盟舉行外長會議後發表聲明指香港23條立法，將進一步侵蝕香港的自治、人權和基本自由，但港府抗議並強烈譴責。圖為當前的香港街景。（中通社）

七大工業國集團（G7）和歐盟舉行外長會議後，發表聲明中指香港通過23條立法，將進一步侵蝕香港的自治、人權和基本自由。香港政府20日表示，對七國集團外長和歐盟代表的聲明「予以強烈譴責」。

七國集團和歐盟19日在義大利舉行外長會議，會後發表聲明，認為香港自「港區國安法」2020年頒布以來，社會多元化以及公民和政治權利不斷惡化，導致在港生活、工作和經商更困難，同時削弱香港人與更廣泛世界保持自由開放交流的能力。呼籲中國恪守在中英聯合聲明和香港基本法中所作承諾，保障香港的權利、自由以及高度自治，同時敦促中國和香港政府在行事上遵守其在國際上的承諾和適用法律義務。

香港政府20日下午說，對加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國外長和美國國務卿與歐盟高級代表聲明以不實和偏頗言論，刻意誤導公眾、抹黑香港國安法及維護國家安全條例。

港府發言人說，很多普通法司法管轄區，例如美國、新加坡等，都制定了多部維護國家安全的法律。七國外長和歐盟高級代表卻對此視而不見、大放厥詞，是典型的政治霸權和虛偽的雙標。七國外長和歐盟高級代表對香港23條立法條文視若無睹並肆意抨擊，充分暴露其險惡用心。

香港 歐盟 義大利

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