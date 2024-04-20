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中國監控大廠大華撤離美國 子公司賣給中影

記者林宸誼／即時報導
中國視訊監控大廠大華股份撤離美國，子公司賣給中影。圖為大華股份位在浙江杭州總部外觀。（大華股份官網）
中國視訊監控大廠大華股份撤離美國，子公司賣給中影。圖為大華股份位在浙江杭州總部外觀。（大華股份官網）

受到美國多年制裁，中國視訊監控大廠大華股份，決定出售美國全資子公司（Dahua Technology USA）全部股份，正式撤出美國市場。買家是台灣中影公司的美國分公司。

中影公司由正崴公司董事長郭台強控制並擔任董事長。

日經新聞報導，台灣中影公司（CMPC）旗下美國中央電影公司（Central Motion Picture USA），已於今年1月3日與大華股份簽署協定，將接手大華股份旗下美國子公司，雙方已在當月底完成交易，交易金額為1,500萬美元，交易內容還包括大華股份加拿大子公司價值100萬美元庫存產品。

近年來大華股份身陷中美科技戰當中。2019年美國川普政府通過國防授權法（NDAA）後，於2020年8月禁止聯邦機構與使用華為、中興通訊、海能達、海康威視、大華股份提供的電信設備和服務的承包商簽訂、續訂或拓展合約，也禁止承包商在任何系統、系統的某個組成部分中使用上述廠商的設備和服務。

2019年10月，大華股份與海康威視、海能達等28家中國企業，被美國列入實體清單，理由是協助北京當局侵害新疆少數民族人權。2021年，美國聯邦通訊委員會（FCC）援引「安全設備法案」，認定大華科技「對美國國家安全構成不可接受的風險」，禁止向該公司提供新設備。2022年，美國國防部再將大華科技列入軍火工業黑名單。

大華科技已在2022年，將旗下另1家全資美國子公司「Lorex」，出售給台灣雲端服務公司「Skywatch」。

至於這次買家中影公司，是台灣電影公司和農業教育電影公司於1954年合併成立。在台灣一黨專政時代，中影公司主要由國民黨控制，直至2005年在前總統陳水扁執政下才改為民營，後來由鴻海創辦人郭台銘的弟弟郭台強接管，並擔任董事長至今。

雲端 國防部 郭台銘

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