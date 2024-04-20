西安地鐵驚傳追撞事故 列車頭嚴重變形 通報未提傷亡

西安地鐵10號線18日接近午夜試車時，因現場試驗人員處置不當導致車輛追撞，列車頭變形嚴重，官方通報未提有無人員傷亡。（取自微博）

中國西安地鐵 驚傳列車在試車時發生意外事故，從網路流出的照片可見，列車車頭和車廂嚴重受損，還傳出有人員傷亡。經過輿論發酵，西安中車長客軌道車輛公司終於在20日下午發布通報證實事故，指西安地鐵10號線18日接近午夜試車時，因現場試驗人員處置不當導致車輛追撞，並表示詳細原因正在調查分析中，但沒有說明有無人員傷亡。

「瀟湘晨報」報導，有網友20日凌晨發文揭露，預計今年正式運營的西安地鐵10號線在試車時發生事故。根據網傳圖片，車頭和車廂疑似因強烈衝擊而嚴重變形，另有網友在評論區稱，有人員在事故中傷亡。

相關發文在微博 迅速發酵，「西安地鐵10號線試車疑發生嚴重事故」詞條一度衝上熱搜榜，但隨後被撤下，目前已搜尋不到相關發文與討論。

西安地鐵10號線18日接近午夜試車時，因現場試驗人員處置不當導致車輛追撞，車體變形嚴重，官方通報未提有無人員傷亡。（取自微博）

媒體報導稱，西安市政府、高陵區政府、高陵區應急管理局在內的多個政府單位的工作人員，面對媒體求證時，均表示「沒有接到事故報告」。西安市交通運輸局多個部門，西安市軌道交通集團、運營服務熱線則都無人接聽。

西安市應急管理局工作人員則證實有處理這起突發事故，但稱主責處理的單位是西安市軌道交通集團。西安市軌道交通集團值班人員受訪時，則未正面回應有無人員傷亡，僅稱「傷亡是重大事故，但這個值班電話是用來處理今天地鐵上發生的事情」。

事件經過網路輿論發酵，西安中車長客軌道車輛公司20日下午4點許透過微信 公眾號發布「關於列車試驗事故的通報」，證實事故的發生。

通報指出，2024年4月18日23時50分，公司在西安地鐵10號線（在建未開通）試驗線路執行車輛型式試驗時，因現場試驗人員處置不當等原因導致車輛追尾，造成車輛局部受損，目前事故原因正在調查分析中。

通報並表示，「下一步我們將舉一反三，制定整改措施並嚴格落實，確保車輛保質保量按期交付投運。」不過，這則通報沒有進一步說明事故是否造成人員傷亡。

據了解，西安地鐵10號線於2020年7月1日動工建設，第一期工程全長約34.418公里，設計最高速度時速100公里，原預計於今年開通運營。