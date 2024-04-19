美否決巴勒斯坦入聯 中國外交部：歷史會記住

聯合國安理會18日表決有關巴勒斯坦申請加入聯合國的決議草案，由於美國動用否決權，決議未能通過。(美聯社)

聯合國 安理會18日表決有關巴勒斯坦 申請加入聯合國的決議草案，由於美國動用否決權，決議未能通過。中國外交部今天批評美國「倒行逆施」，並說歷史和世界會記住美國的作為。

綜合陸媒報導，中國外交部發言人林劍下午在例行記者會回應媒體表示，獨立建國是巴勒斯坦人民幾代人的夙愿，正式加入聯合國是這一歷史進程的關鍵一步。早在2011年，巴勒斯坦就提出了申請，當時由於美國的反對，安理會的行動被擱置。

他說，時隔13年後的今天，又是由於美國否決，巴勒斯坦成為聯合國正式會員國的申請遭到拒絕，「巴勒斯坦人民幾十年的夢想被無情擊碎，歷史和世界人民將會記住美國這一倒行逆施」。

他強調，中方堅定支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，將繼續與有關各方為早日平息加薩 戰火、緩解人道局勢以及推動落實「兩國方案」作出不懈努力，發揮建設性作用。

聯合國安全理事會18日表決有關巴勒斯坦申請加入聯合國的決議草案，美國動用否決權，等於是阻止聯合國承認巴勒斯坦的國家地位。

外電報導，這項決議草案建議擁有193個會員國的聯合國大會（General Assembly）允許巴勒斯坦國取得聯合國會員國資格。

聯合國安理會（United Nations Security Council）12個理事國投贊成票，英國和瑞士棄權，美國則否決。