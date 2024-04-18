追淚不成 中國官方禁止業者夜間載客觀賞藍眼淚

藍眼淚引發民眾追捧，中國官方為安全考量禁止業者夜間載客。（圖／取自澎湃新聞）

每年4到6月為馬祖「藍眼淚」最佳觀賞期，中國福建平潭海濱近期也出現藍眼淚景觀，引發遊客大量追捧。中國平潭17日發佈通告，禁止船舶從業者夜間載客追「淚」航行。

藍眼淚是一種在海中生存的夜光藻，體內有數以千計具螢光素酶的球狀胞器，讓夜光藻在感受到周遭環境的變化時發出螢光。夜光藻在福建平潭外海分布廣泛，經過潮汐洋流作用在近岸聚集，受益於閩江入海帶來的營養物質，能夠大量繁殖。

根據新華社報導，平潭藍眼淚在2022年吸引40多家媒體平台直播，全網累計觀看量超500萬人次，掀起一波觀看藍眼淚熱潮。若到現場參觀，一般會推薦訪客到碼頭、沙灘和海島等地觀賞。

為加強海上旅遊安全，福建平潭通告禁止「三無」船舶（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）、未經許可的船舶從事海上旅遊、休閒觀光 等經營活動。禁止無駕駛證開船載客經營；禁止已納入管理但擅自改變作業用途，違規從事載客經營活動；禁止在夜間載客追淚、不穿戴救生衣等違法違規行為。

通告也指出，禁止民宿 、酒店、餐館、旅行社及其他涉旅從業者推薦遊客乘坐非法船舶，一旦發現將依法依規從重處理。

根據中國水運網2022年資料，平潭推動追淚體系逐步完善，提前部署監管計劃，嚴格按照管控方案，合理安排夜間執勤人員做好特定地點管制，強化現場安全管，聯合海警局、海防、漁政等部門展開巡查檢查，嚴厲查處非法載客等違法行為。