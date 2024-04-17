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中國救房新招？中央擬購爛尾樓 轉做為社會住宅

記者林宸誼／即時報導
有消息傳出，北京擬建立一個全國性的房地產平台公司，專責收購全國各地的爛尾樓，再將轉為保障性住房，然後再對外出售或出租。圖為陷入債務危機的碧桂園。（路透）
有消息傳出，北京擬建立一個全國性的房地產平台公司，專責收購全國各地的爛尾樓，再將轉為保障性住房，然後再對外出售或出租。圖為陷入債務危機的碧桂園。（路透）

中國房市低迷，有消息傳出，北京擬建立一個全國性的房地產平台公司，專責收購全國各地的爛尾樓，再將轉為保障性住房（類似社會住宅），然後再對外出售或出租。

然而計畫仍然存在許多問題待解決，例如財源從哪來，以及如何後續妥善運營社會住宅等。

財新傳媒旗下「金融我聞」近日以「房地產業重塑，如何落實『重大舉錯』」為題的報導，提及美國財長葉倫日前與中國國務院副總理何立峰會談結束後，向外披露大陸將採取「重大措施」解決房地產問題。

報導指出，當前中國仍處於下行，由中央帶頭組國家隊進場收購，有利於穩定房價。且相較於由地方政府自行解決爛尾樓問題，全國性的平台至少能夠擁有統一標準，並確保措施能夠落實。

不過，這項計畫也面臨許多挑戰，像是財源從哪來，後續如何妥善營運社會住宅，收購標準為何，是否會引發擺爛等需中央出面擦屁股的道德風險問題等。

深圳市政府在2022初成立深圳安居建業公司，以「代建代管」方式接管問題樓盤，截至今年1月已經盤活15個項目，其中5個完成交付。

中國社科院金融研究所副所長張明，先前曾呼籲由政府出資設立基金，負責收購爛尾樓轉化為社會住宅，至於潛在的尋租（透過壟斷或管制獲得的超額利潤）與道德風險，張明則建議透過引入市場化拍賣機制來解決。

中國國務院副總理何立峰，日前前往鄭州實地查看多處房市建設，重申政府全力促進房地產市場平穩健康發展，並指出要加快推進城市房地產融資協調機制落地，對於「白名單」內的建商給予積極資金支持，同時做好社會住宅工作，加速大陸經濟發展模式轉型。

房地產 爛尾樓 國務院

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