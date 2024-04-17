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安徽楚王大墓考古進展 墓主或與「毛遂自薦」有關

特派記者廖士鋒／北京即時報導
安徽淮南挖掘的楚王大墓，墓主可能是楚考烈王。（圖／取自淮南市政府微信公眾號）
安徽淮南挖掘的楚王大墓，墓主可能是楚考烈王。（圖／取自淮南市政府微信公眾號）

安徽近期考古發掘有重要的成果，中國國家文物局官方最新的記者會上揭露一處楚王大墓，是迄今規模最大、等級最高、結構最複雜的大型楚國高等級墓葬，墓主可能是楚幽王或者楚考烈王，後者就是成語「毛遂自薦」當中，毛遂初使面見的君王。

中國國家文物局16日在安徽召開「2024年『考古中國』重大項目進展工作會」，安徽省文物考古研究所研究員宮希成等人介紹，武王墩墓位於安徽省淮南市三和鎮，是一處戰國晚期楚國的高等級大型墓地，該墓是經科學發掘的迄今規模最大、等級最高、結構最複雜的大型楚國高等級墓葬，為研究戰國晚期楚國高等級陵墓制度，以及楚國東遷後的歷史文化，提供了系統性的考古資料。

武王墩墓曾多次被盜。經考古調查、勘探確認，武王墩墓現保存有主墓（一號墓）、墓園、車馬坑、陪葬墓、祭祀坑等重要遺跡，整個墓園占地2,100餘畝。2020年至今，考古工作者重點對主墓（一號墓）進行了發掘，確認主墓（一號墓）為一座大型「甲字形」豎穴土坑墓。

墓坑近正方形，邊長約50公尺，墓坑東側有長約42公尺的斜坡墓道。墓坑中央建有「亞字形」槨室，四周分列8個側室，槨室中部設有棺室，均由長條形枋木構築，頂部覆蓋多層蓋板。槨室蓋板上發現有墨書文字，標示蓋板的位置與各側室的功能，東、南、西、北各個側室出土文物分別以銅禮器、生活用器、木俑、樂器為主。

宮希成坦言目前還不能確認墓主身分，僅可以通過墓葬規模、形制、營造的複雜程度及出土文物等方面，得出初步結論：武王墩一號墓是迄今考古發掘最高等級的楚國墓葬。「但要與具體哪位楚王相對應，需要有明確的指向性的證據，目前尚未發現」。

新華社17日發布一篇長篇問答報導，就墓主人可能的身分，指出壽春作為楚國最後一座都城，歷經楚考烈王、楚幽王、楚哀王、楚王負芻四王。楚哀王即位不久就被殺，末代楚王負芻被秦王俘虜，所以，此二王被依制下葬的可能性較小。楚幽王墓已探明位於今淮南市謝家集區雙廟村，排除法只剩下楚幽王的父親、楚考烈王。

楚考烈王熊元是楚顷襄王之子，他在位期間將國都遷至壽春，並命名為郢，成語「毛遂自薦」也和楚考烈王有關。戰國時秦國出兵攻打趙國，包圍了趙都邯鄲，平原君門下食客毛遂自薦隨其出使楚國，毛遂在楚考烈王面前持劍力陳趙楚合作抗秦利害，最後說服考烈王與趙國結盟。

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