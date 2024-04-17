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電梯又吃人 中國商場清潔工右腳遭手扶梯嚴重夾傷

記者陳湘瑾／即時報導
太原山西一名女子11日在商場被突然故障的手扶梯捲入，傷勢嚴重。（圖／取自並州之劍）
太原山西一名女子11日在商場被突然故障的手扶梯捲入，傷勢嚴重。（圖／取自並州之劍）

上海4日發生一起手扶梯「電梯吃人」事件，一名女子搭乘的手扶梯台階突然陷落，導致女子下半身捲入其中。事隔不到一週，山西太原美都匯商場又發生電梯吃人意外，導致商場女性清潔工腿部嚴重受傷。

香港01報導，當事人為一名年約60歲的商場清潔工，她在下午兩點半搭乘從3樓到2樓的手扶梯，設施不知道什麼原因突然故障，女子的右腿瞬間被捲入手扶梯。

根據太原《並州之劍》現場影片，清潔工右腿被死死卡在手扶梯中無法動彈，消防員到場後利用液壓破拆工具組進行破拆，搶救期間女子滿臉痛苦，不斷發出哀號聲。

由於手扶梯內部空間狹小，經過40多分鐘處置才被成功救出，女子腿部受傷嚴重，目前仍在醫院接受治療。

根據澎湃新聞整理，除山西太原這起事件，中國本月已發生多起電梯吃人事件，包括4日上海一名女子下半身被捲入超市手扶梯，6日一名女童的手指在樂陵市銀座商城手扶梯上端被卡住。

根據湖南瀟湘晨報，中國國家市場監督管理總局去年4月曾發布《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監督管理規定》，要求電梯使用單位應明確電梯安全和電梯安全員的崗位職責。

報導指出，「監管條例不斷完善，也需要得到嚴格落實，不然就只是一紙文書，毫無用處。」

香港

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