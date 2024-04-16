中國房企暴雷再+1 時代中國控股遭恒生銀行清盤呈請

中國房企「時代中國」公告，於4月15日接到恆生銀行有限公司提出的清盤呈請。（圖／取自微博）

中國房企危機再添一樁。有「廣州舊改之王」稱號的時代中國控股宣布，4月15日呈請人恒生銀行有限公司向香港 高等法院上交一份針對公司的清盤呈請，內容指稱涉及金額分別達約1.73億美元及7.31億港元的公司財務責任。香港高等法院已將首次聆訊日期定為7月3日。消息一出，時代中國控股股價16日早盤一度暴跌近50%，收報為0.15港元。

新京報指出，面對上述清盤呈請，時代中國董事會認為，呈請並不代表公司其他股東的利益，且可能損害公司的價值，將尋求法律手段堅決反對呈請，並採取一切必要行動以維護合法權益。

時代中國稱，公司擬繼續積極與境外債權人就重整計畫進行溝通及合作，目的是盡快向市場公布相關條款。同時，公司將力求與呈請人保持積極良好的溝通，並秉持對其他債權人公平的原則，就盡快達成友好解決方案與呈請人磋商。

據悉，恒生銀行於4月15日正式向香港高等法院遞交清盤呈請，指控時代中國控股未能履行其財務責任。而時代中國控股方面在公告中表示，儘管面臨此次清盤呈請，但公司目前運作正常，並未受到實質影響。時代中國強調，提交呈請並不代表呈請人已成功將公司清盤，截至目前，高等法院並未批出清盤令。

事實上，時代中國控股近年來一直在努力推動境外債務重整工作。財聯社指出，在中國境內發債主體廣州市時代控股集團則有限公司有12檔存量債券 ，規模人民幣113.14億元，均已完成展期。

陸媒《金融界》提到，從時代中國控股發展歷程可見，該公司曾以「千億（人民幣）房企」的身分在市場上風光一時。然而，隨市場環境的變化和政策調整的衝擊，時代中國控股的業績逐年下滑。

時代中國控股3月27日最新業績公告顯示，2023年公司實現收入人民幣210.11億元，年減14%；年度虧損人民幣43.45億元，年減幅為54.5%；股東應佔核心淨虧損人民幣46.03億元，年減幅為53.1%。收入減少的主要原因是已交付的物業銷售均較2022年減少。

另，在資產負債上，截至2023年底，時代中國控股的現金及銀行結存帳面結餘約人民幣39.72億元，年減41.1%，其中22.39億元受限。計息銀行貸款 及其他借款（不包括應付利息）合計約461.437億元。其中，一年內到期借款為274.547億元，186.42億元的借款須於兩年至五年內償還。

有業界人士分析，「清盤潮」或許也是中國房企逐漸實現風險出清的必經過程。近期已有世茂集團、德信中國、大發地產等房企被金融機構提出清盤申請。