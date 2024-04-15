逾40年大閘蟹名店「老三陽」熄燈 第二代：做足43年今生無悔

香港銅鑼灣老字號「老三陽」。(中新社資料照)

有逾40年歷史的銅鑼灣老字號大閘蟹、嘉湖粽名店「老三陽」，近日於鋪面張貼「退休 」公告，將於清貨後正式結業。「老三陽」第二代接班人祁玉鳳形容自己今生無悔、「對得住我老竇（老爸）」。她表示自己從17歲做到昨天15日，形容「43年我未曾過過我正式的人生」，故只想「靜靜地退休」保持低調。

香港 01報導，老三陽結業消息傳出，15日有不少老顧客趕往掃貨，有人特意前來購入幾十支蟹醋，稱「不希望它結業啦！」，亦有顧客形容為「時代的結業」。

「老三陽」第二代掌舵祁玉鳳15日表示，她對於退休一事只想保持低調、「想靜靜地退休」，她指，目前已經不再入貨，部分食物將會給予相關人士如社區、弱勢社群等。

回顧接掌老三陽的日子，祁玉鳳哽咽提及到，「我做了43年，如果我說給你聽，我由17歲做到15日，我未曾過過我正式的人生。」她又指，自己在60歲前「什麼都沒學過」，希望60歲後可以「過回我以前的遺憾」。而老三陽只有祁廣楠及祁玉鳳兩代，後繼無人，她表示，「我用我一生的青春，今生無悔，對得住我老竇」。

在老三陽「一腳踢」並不容易，祁玉鳳指，身邊同學全部大學畢業，自己「又擔又抬又揸車送貨」、五勞七傷，身邊每個老夥計亦已退休。她強調，退休與錢銀無關，只是「夠歲數、想退休，想過正常人生」，預計店鋪亦會丟空幾年。

老顧客謝小姐得悉結業消息，致電店鋪詢問是否營業後再來光顧，立即駕車到訪購入幾十支蟹醋。她表示，光顧老三陽至少10年，以前都會在白沙道鋪購買大閘蟹，平時一提到大閘蟹、醋就會想起老三陽，「當然不希望它結業啦！」

資料顯示，老三陽最先在中環街市附近開業，後來搬到銅鑼灣白沙道，至2023年撤出改到登龍街分店經營。