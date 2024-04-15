港大校長張翔被黑函投訴事件告一段落

香港大學校長張翔。(中新社資料照)

香港 大學歷史悠久，在本地學界首屈一指，其校長的地位也十分崇高，但近幾年來，隨著政局動盪不安，港大校長張翔也捲入其中，去年更被黑函投訴「處事不當」，但相關風波近日告一段落，令這所百年學府回歸平靜。

網上資料顯示，張翔於1963年出生，是中國江蘇南京人，在美國留學，是美國國家工程院院士；2017年底，他獲委任為港大第16任校長，翌年中到港上任。

2019年，香港因為政府計畫修改逃犯條例而觸發大規模的「反送中 」運動，期間許多大學學生變身示威者，令本地各大學都捲入漩渦中，而這場動亂也大大考驗各大學校長的立場和處事手法。

當時在眾多大學校長之中，赴港工作約1年的張翔對這場運動的立場相對較明確，並不接受暴力衝擊；2019年7月1日晚，「反送中」示威者衝入立法會並破壞，張翔於同月3日主動發表聲明，形容為「暴力事件」，強調「破壞性的行動應予譴責」。

在本地各大學校長中，張翔是首位如此明確表態的人，但也即時引來「反送中」支持者抨擊，港大校內也有師生強烈批評張翔的舉動，百多名師生曾到張翔的寓所抗議，要求他收回聲明及公開對話，張翔之後與師生校友會面。

但在會面中，張翔堅持立場，表示尊重學生表達意見的自由，但強調必須在理性、和平方式的情況下進行，並拒絕收回相關聲明。

在這次事件之後，「反送中」持續在本地發酵，擴大至多所大學，但港大卻出奇地變得相對平靜。

在「反送中」結束及香港國安法生效後，本地各大學已沒有示威活動。相反，部分大學的學生會被「秋後算帳」，目前大都停止在校內運作。

就在各大學校園回歸平靜之際，去年底有人以匿名電郵告密，指張翔「管理不當」，部分指控包括未經招標購買汽車、指明聘用的醫學院院長須具備「美國高等院校經驗」，以及不當處理捐款等。

張翔隨即提出反駁，批評有造謠者蓄意扭曲事實，嚴重誹謗，但事件受到社會極大關注和熱議；去年10月，港大校務委員會宣布成立專責小組進行調查。

本月12日，港大校委會終於宣布，根據調查小組可掌握的證據，不足以確立「吹哨者」電郵中對校長行為不當的指控。

校委會表示，專責小組逐一檢視了投訴電郵中的舉報或提及的問題，並根據港大的 「舉報」程序，就這些問題和事宜進行調查，且已報告校委會。

也因此，港大在「反送中」之後的另一起校園風波告一段落，港大再次恢復寧靜。