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美亞太助卿康達訪中 北京批美日菲「拚湊小圈子」

中央社台北15日電
中國外交部副部長馬朝旭。(取自中國外交部網站)
中國外交部副部長馬朝旭。(取自中國外交部網站)

中國外交部副部長馬朝旭今天會見到訪的國務院亞太事務助卿康達時，批評美方「拼湊美日菲小圈子」並攪亂南海形勢，要求美方不得搞陣營對抗、破壞亞太地區和平穩定。

確認3國強化合作抗中主基調的美日菲峰會日前才落幕，康達（Daniel Kritenbrink）就宣布14至16日訪問中國，白宮國安會中國與台灣事務資深主任柏蘭（Sarah Beran）同行。

中國外交部官網晚間公布，馬朝旭今天會見了康達、柏蘭及美國駐中大使伯恩斯（Nicholas Burns）。中國外交部美大司長楊濤與美方官員舉行會談。

據公布，雙方按照兩國元首舊金山會晤（舊金山「拜習會」）和近期通話達成的重要共識，就推進中美各領域對話合作、妥善管控分歧進行了「坦誠、深入、建設性」的溝通；就中東、烏克蘭、朝鮮半島核問題等國際和地區熱點問題交換了意見，一致同意繼續落實好「舊金山願景」，保持各層級交往，進一步穩定和發展中美關係。

此外，據指出，中方對於美方近期針對中國推進「印太戰略」，「在中國周邊採取一系列涉華錯誤言行，特別是拼湊美日菲小圈子和攪亂南海形勢表明嚴正立場，要求美方不得搞陣營對抗、破壞亞太地區和平穩定」。

中方也闡明了在台灣、經貿科技、人文交流等議題上的立場，要求美方停止干涉中國內政，停止阻礙中國發展，停止對中國企業無理制裁，停止打壓中國經貿科技。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

舊金山 國務院 白宮

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