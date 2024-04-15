美亞太助卿康達訪中 北京批美日菲「拚湊小圈子」

中國外交部副部長馬朝旭。(取自中國外交部網站)

中國外交部副部長馬朝旭今天會見到訪的國務院 亞太事務助卿康達時，批評美方「拼湊美日菲小圈子」並攪亂南海形勢，要求美方不得搞陣營對抗、破壞亞太地區和平穩定。

確認3國強化合作抗中主基調的美日菲峰會日前才落幕，康達（Daniel Kritenbrink）就宣布14至16日訪問中國，白宮 國安會中國與台灣事務資深主任柏蘭（Sarah Beran）同行。

中國外交部官網晚間公布，馬朝旭今天會見了康達、柏蘭及美國駐中大使伯恩斯（Nicholas Burns）。中國外交部美大司長楊濤與美方官員舉行會談。

據公布，雙方按照兩國元首舊金山 會晤（舊金山「拜習會」）和近期通話達成的重要共識，就推進中美各領域對話合作、妥善管控分歧進行了「坦誠、深入、建設性」的溝通；就中東、烏克蘭、朝鮮半島核問題等國際和地區熱點問題交換了意見，一致同意繼續落實好「舊金山願景」，保持各層級交往，進一步穩定和發展中美關係。

此外，據指出，中方對於美方近期針對中國推進「印太戰略」，「在中國周邊採取一系列涉華錯誤言行，特別是拼湊美日菲小圈子和攪亂南海形勢表明嚴正立場，要求美方不得搞陣營對抗、破壞亞太地區和平穩定」。

中方也闡明了在台灣、經貿科技、人文交流等議題上的立場，要求美方停止干涉中國內政，停止阻礙中國發展，停止對中國企業無理制裁，停止打壓中國經貿科技。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點