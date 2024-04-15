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中國地產商萬科坦承「經營困難」 否認高層逃出國：到美國陪孩子

中國新聞組／即時報導
中國大型地產商萬科坦承，當前遭遇階段性經營性困難，流動性短期承壓。（路透）
中國大型地產商萬科坦承，當前遭遇階段性經營性困難，流動性短期承壓。（路透）

中國大型地產商萬科14日強調，已制定方案以應對階段性經營性困難、流動性短期承壓，並稱集團管理層境外公務出行正常進行。

本報系聯合報綜合彭博與和澎湃新聞報導，萬科當天在投資者關係活動上坦承，當前遇到了階段性經營性困難，流動性短期承壓，但公司已制定一攬子穩定經營和降低負債的方案，能妥善化解這些階段性壓力。

根據萬科公布的活動記錄表內容，萬科稱，會用足現有的各類融資工具化解當前危機。萬科表示，「我們已積極調集各一線力量，以用好用足中央出台的一系列有利於行業化解風險的政策性融資工具。期間我們得到了金融機構的理解、支持、指導和幫助。」

針對煙台合作方日前的舉報，萬科回應指出，煙台舉報方就萬科挪用資金問題於2023年向煙台公安機關報案並被受理。煙台公安機關經過三個月調查取證後，已於2023年11月作出決定不予立案。

萬科強調，稅務機關對煙台萬科進行稽查，萬科不存在拒不交帳的情況，目前稅務機關也沒有認定煙台萬科存在偷逃稅款之主觀故意。

至於濟南萬科總經理蕭勁遭公安機關帶走一事，萬科強調，蕭勁屬於個人案件，與煙台舉報無關。

另據台北中央社報導，針對多位高層出國不回、集團副總裁及以上級別目前都被邊控的傳聞，萬科表示，實際情況是華中區域前蔡姓高層，孩子在美國出生，現在到了接受教育階段，需要家庭陪伴，其於2023年提出辭職並獲得公司同意。

另總部協同中心前王姓合夥人，因前往香港深造提出離職，目前人常住深圳，強調集團管理層境外公務出行正常進行。

萬科董事會主席郁亮今年3月底在2023年度業績會上表示，萬科管理團隊堅決不躺平，一定會跨過這個階段性關口。公司將加大盤活存量、不動產變動產等工作的力度，未來兩年削減付息債務逾1000億元人民幣（約138.6億美元），以保障公司安全。

萬科因陷入債務危機，先是遭信評機構穆迪將萬科評等降至「垃圾債」，如今另一家信評機構史坦普也宣布，因為銷售和融資狀況惡化，把萬科列入負面信用觀察名單。

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