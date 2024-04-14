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蕭茲抵重慶 訪中德汽車合資企業

記者陳政錄／即時報導
德國總理蕭茲（左）昨抵重慶後，造訪德國博世（Bosch）集團與中國慶鈴汽車集團合資成立的博世氫動力系統（重慶）有限公司，凸顯中德經濟關係緊密。（路透）
德國總理蕭茲（左）昨抵重慶後，造訪德國博世（Bosch）集團與中國慶鈴汽車集團合資成立的博世氫動力系統（重慶）有限公司，凸顯中德經濟關係緊密。（路透）

德國總理蕭茲昨天抵達中國西部經濟大城重慶，率3名部長和眾多企業家展開3天訪中行程，首站即造訪德企在中國合資公司，傳遞不尋求與北京「經濟脫鉤」訊號。蕭茲還將赴上海和北京，預計16日與中國國家主席習近平會面並與國務院總理李強舉行會談。德國之聲報導，中德高層預計將談及俄烏戰爭、台海情勢和貿易議題。

中德經貿關係向來密切，據德國經濟研究所報告，去年德國對中國直接投資總額達119億歐元(約126.7億美元)，年增4.3%。自2016年起，中國已連續8年成為德國第一大貿易夥伴。然而，蕭茲此訪正值中歐因電動車、太陽能板等經貿議題緊張之際，中德高層如何因應當前全球經貿及地緣政治問題，受國際關注。

隨同蕭茲訪問的有農業、交通、環境部3位部長，以及西門子、默克、拜耳、賓士和寶馬等企業高層在內的高級代表團。蕭茲昨天抵達重慶後，即造訪德國博世（Bosch）集團與中國慶鈴汽車集團合資成立的博世氫動力系統（重慶）有限公司，還與青年學子討論現代城市規畫。

蕭茲15日將在上海會見外貿商會代表，參觀同屬德企的聚合物生產商科思創（Covestro）在當地的創新中心。科思創的前身，即拜耳材料科技公司。蕭茲在上海時，還將與同濟大學學生舉行座談。

蕭茲前兩日參訪德企在中國投資重鎮，並分別與重慶市委書記袁家軍、上海市委書記陳吉寧會談後，預計16日抵達北京，與習近平會見並與李強舉行會談，之後兩國政府官員將參加「中德經濟諮詢委員會」會議。蕭茲在北京最後行程還預定參觀北京798藝術區，並在歌德學院會見藝術和社會領域代表。

德國之聲報導，經濟關係和國際危機是蕭茲這次訪問重點。在俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家試圖孤立莫斯科，而北京儘管表面中立，仍是克里姆林宮最重要盟友。中國領導人迄今未譴責俄羅斯發動戰爭，而是將衝突歸咎西方。在動身前往中國不久前，蕭茲呼籲北京對俄羅斯入侵烏克蘭採取明確立場。

據報導，中國與台灣的緊張關係預計也是討論議題之一，自俄烏戰爭爆發以來，對北京可能攻台的憂慮增加。中共領導層多次重申不放棄武統選項。

蕭茲出訪前夕還曾與法國總統馬克宏視訊通話，呼籲重新平衡歐盟和中國的貿易關係，討論烏克蘭戰爭對歐洲安全的影響，並強調要刺激歐洲的競爭力。

經貿方面，蕭茲此行將重申德國不尋求與中國經濟脫鉤，但有必要「去風險」。蕭茲行前剛開通TikTok（抖音海外版）帳號並發布首篇貼文，德方是否對北京採取軟硬兩手策略受關注。

蕭茲 德國 烏克蘭

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