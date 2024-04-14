我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港金像獎／完整得獎名單 梁朝偉「金手指」大贏家

香港金像獎／「周處除三害」得獎 Angelababy解封頒發

時速400公里 中國最速高鐵CR450最快年內下線出廠

記者謝守真／即時報導
由中國國鐵集團100%自研的CR450最快將在今年內下線出廠。（取自央視新聞截圖）
由中國國鐵集團100%自研的CR450最快將在今年內下線出廠。（取自央視新聞截圖）

中國高鐵速度有新突破，由中國國鐵集團100%自研的CR450科技創新工程目前正加速推進，研發出中國速度最快的高鐵─CR450最快將在今年內下線出廠，其營運時速亦將由中國現行的350公里提升至400公里。

央視新聞報導，CR450動車組最快將於今年正式下線出廠，它將原有營運時速由350公里提升至400公里。CR450使用的新材料包括永磁、鎂合金、碳纖維等，滿載重量可望從500多噸降至460多噸，實現「減重」。

報導指出，CR450牽引系統的永磁電機，是第一次應用在中國商業運作的高鐵列車上。工作狀態下，它的帶電在兩千伏以上，轉數每秒100轉，功率提高14.5%。

此外，不只是含有稀有金屬的永磁材料，CR450動車組採用了大量碳纖維複合材料，相比傳統材料密度更低，具有輕量化、高強度、耐高溫、抗疲勞等一系列技術指標優勢，為高速列車輕量化提供優選方案，有利於車輛減重、提速和降低能耗。同時，牽引功率從9600千瓦上升到1萬1000千瓦，體重輕了、體力卻更強。

中國國鐵集團日前召開工作會議時曾透露，今年將完成CR450的樣車製造並進行型式試驗，這顯示中國三年前啟動的CR450技術創新計畫取得突破。

據悉，復興號列車目前三個速度等級為CR400/300/200，對應數字表示最高時速，持續時速分別為350、250及160公里/小時，這三個速度分別用於高速鐵路（高鐵）、快速鐵路（快鐵）、城際鐵路（城鐵）。

中國高鐵動車組目前營運最高時速為350公里，由復興號CR400AF和CR400BF維持。而CR450也代表其最快穩定速度能達到450公里/小時，持續時速為400公里。

此外，中國國鐵集團當時還指出，今年將持續深化CR450科技創新工程，完成最新動車組樣車製造並開展型式試驗，預計到2025年將投入使用。CR450時速可到450公里，未來北京到上海只要2.5小時。目前，北京到上海是中國最繁忙的鐵路線之一，現階段最快需要4個多小時。

減重 高溫

上一則

德國總理蕭茲會見重慶市委書記袁家軍

延伸閱讀

砸逾5億元 加州將購首批高鐵子彈列車

砸逾5億元 加州將購首批高鐵子彈列車
等不及高鐵 南北加州「紅眼」列車期待今夏上路

等不及高鐵 南北加州「紅眼」列車期待今夏上路
路透：拜岸會擬談德州高鐵計畫 使用新幹線技術

路透：拜岸會擬談德州高鐵計畫 使用新幹線技術
馬英九乘高鐵抵北京 國台辦副主任潘賢掌月台迎接 受中方「1舉動」禮遇

馬英九乘高鐵抵北京 國台辦副主任潘賢掌月台迎接 受中方「1舉動」禮遇

熱門新聞

一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

2024-04-11 07:30
徐萌看范曾作畫照片。（取材自鳳凰網）

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

2024-04-11 00:39
香港中學文憑試（DSE）中文科11日開考，一題評價《岳陽樓記》難倒不少學生。圖為深圳香港培僑書院龍華信義學校試場首日開考情況。(取材自香港考評局)

香港中學文憑試 「岳陽樓記」讓考生哭了

2024-04-12 20:52
華為上海青浦研發中心（澎湃新聞）

華為建半導體設備研發中心 開2倍薪搶人 但被007工時嚇走

2024-04-12 17:24
華爾街日報中文網8日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。（新華社）

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

2024-04-08 09:55
小米SU7手機支架。（取材自微博）

余承東酸SU7「為什麼用手機支架」 雷軍妙答：同行交流

2024-04-12 02:16

超人氣

更多 >
奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣
高冷還是封閉？12星座最「難以接近的TOP4」天蠍很有距離、雙子看不透

高冷還是封閉？12星座最「難以接近的TOP4」天蠍很有距離、雙子看不透
在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定
為「辣椒油」註冊商標遭反彈 亞裔名廚：不再強制執行專利

為「辣椒油」註冊商標遭反彈 亞裔名廚：不再強制執行專利
智商很高內心卻荒涼 這星座常突然感到抑鬱「不知道未來的路」

智商很高內心卻荒涼 這星座常突然感到抑鬱「不知道未來的路」