我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合航空取消3架美國-中東班機 法航14日停飛以色列

美國明將召集G7會議 伊朗宣布「已結束」對以色列攻擊

中國國安部公布10大間諜案 卓榮泰前助理鄭宇欽在列

記者謝守真／即時報導
在中國國安部發布的十大典型間諜案中，還有鄭宇欽在鏡頭前公開認罪畫面。（取材自國安部影片）
在中國國安部發布的十大典型間諜案中，還有鄭宇欽在鏡頭前公開認罪畫面。（取材自國安部影片）

中國國安部14日發布「『十大反間諜案例』專題展播」，重提於2019年4月遭中國以「間諜罪」逮捕的台籍教授鄭宇欽是卓榮泰前助理，並稱其為「虛偽的教授」。

2020年10月鄭宇欽在中國央視新聞公開認罪時，自稱是卓榮泰的助理。當時卓榮泰就曾在臉書表示，他從無此助理，也不認識此人，並要求中共尊重基本人權，切勿侵犯人身自由，羅織罪名。

在4月15日中國「國家安全教育日」即將到來前，中國國家安全部微信公眾號於14日上午發布「『十大反間諜案例』專題展播」新聞稿，列出中國安全機關近年破獲的十大違反國家安全的典型案例，聲稱要樹牢人民群眾的反間防諜意識，讓間諜「無處遁形」。

關於鄭宇欽，中國國安部稱，鄭宇欽台灣高雄人，讀書期間對情報學產生濃厚興趣，而後前往捷克查理大學攻讀博士學位，期間與台灣國家安全局人員結識，並主動將自己撰寫的情報機構研究文章發給對方。

影片稱，四年後鄭宇欽回到台灣又結識軍情局相關人員，並在影片還登出我軍情局人員相片和真實姓名。中國國安部指出，該名呂姓軍情局人員要鄭宇欽多創造機會去中國搜集情報。為完成任務，鄭宇欽多次入境中國蒐集情報，並為台灣情報機關物色「可策反」的中國人員。

中國國安部表示，「此時的鄭宇欽非常清楚自己在做什麼，特意將台軍情局人員聯繫方式標註為『退稅中心』，並以化名簽收間諜經費」。

在鄭宇欽的建議下，台灣軍情局還在捷克成立「中歐政治經濟研究所」，讓其擔任該所負責人，以便蒐集情報。鄭宇欽在影片中說，「所長這個頭銜，對我來講能夠參加更多的國際組織會議」。

中國國安部指出，此後鄭宇欽利用該頭銜和查理大學教授身分參與國際會議，蒐集了解有關國家對中國政治、國防、科技、軍工等領域重大事項的看法，並與中國的與會學者建立聯繫、套取情報。同時鄭宇欽還利用各種機會，「攀拉」中國駐捷克使館、華僑社團、公務團組的人員。截至案發，台灣情報機關共向鄭宇欽發放經費新台幣276萬元。

2019年4月鄭宇欽入境大中國時，被以涉嫌「間諜罪」遭中國國家安全機關逮捕，並於2022年將其判處有期徒刑七年。

中國國安部14日發布的十大典型間諜案件還包括受到外界高度關注的「李亨利案」、加拿大人「康明凱、邁克爾案」、「凱盛融英公司案」。

間諜 微信 退稅

上一則

四川養豬場傳化糞池沼氣中毒 7人不幸死亡

延伸閱讀

小野接文化部 陳菊人馬劉世芳、鄭英耀掌內政、教育部

小野接文化部 陳菊人馬劉世芳、鄭英耀掌內政、教育部
藍：新閣獨、老、南 新系復辟 白：派系平衡凌駕專業

藍：新閣獨、老、南 新系復辟 白：派系平衡凌駕專業
卓榮泰公布5新內閣名單 劉世芳掌內政部、小野接任文化部長

卓榮泰公布5新內閣名單 劉世芳掌內政部、小野接任文化部長
新閣引綠內訌轟卓榮泰吃太狠 「賴1人退 新潮流全上來」

新閣引綠內訌轟卓榮泰吃太狠 「賴1人退 新潮流全上來」

熱門新聞

一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

2024-04-11 07:30
徐萌看范曾作畫照片。（取材自鳳凰網）

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

2024-04-11 00:39
華爾街日報中文網8日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。（新華社）

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

2024-04-08 09:55
華為上海青浦研發中心（澎湃新聞）

華為建半導體設備研發中心 開2倍薪搶人 但被007工時嚇走

2024-04-12 17:24
香港中學文憑試（DSE）中文科11日開考，一題評價《岳陽樓記》難倒不少學生。圖為深圳香港培僑書院龍華信義學校試場首日開考情況。(取材自香港考評局)

香港中學文憑試 「岳陽樓記」讓考生哭了

2024-04-12 20:52
小米SU7手機支架。（取材自微博）

余承東酸SU7「為什麼用手機支架」 雷軍妙答：同行交流

2024-04-12 02:16

超人氣

更多 >
在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定
奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣
洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次

洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次
紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區
全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房

全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房