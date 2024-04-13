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河北秦皇島非法遊船側翻 31人落水12死 多為老年人

記者謝守真／即時報導
秦皇島市盧龍縣劉家營鄉桃林口村13日發生一起船隻側翻導致人員落水事故，釀成12人不幸死亡。（取材自央視）
秦皇島市盧龍縣劉家營鄉桃林口村13日發生一起船隻側翻導致人員落水事故，釀成12人不幸死亡。（取材自央視）

中國河北秦皇島盧龍縣政府通報，13日下午，秦皇島市盧龍縣劉家營鄉桃林口村發生一起船隻側翻導致人員落水事故。中國媒體報導，事件共造成31人落水，其中，19人無生命危險，12人死亡。經初步核實，事故發生的船隻為非法改裝的「黑遊船」，落水人員為旅客，而落水旅客多數為老年人，且未穿戴救生衣。

據中國緊急管理報微信公眾號消息，河北秦皇島盧龍縣人民政府狀況通報：4月13日14時30分左右，秦皇島市盧龍縣劉家營鄉桃林口村發生一起船隻側翻導致人員落水事故。截至4月14日上午7時，搜救工作已結束。

報導指出，經初步核實，事故造成31人落水，已全部找到，其中19人無生命危險，12人無生命徵象。這起事故發生在桃林水庫下游河道內，據悉船隻是因受大風天氣影響發生側翻。

事故發生後，當地緊急、消防、水務、衛健、公安等部門立即趕赴現場進行搜救、醫療救治等工作。消防救援隊伍調派31輛消防車、144名指戰員、4艘衝鋒舟、13艘橡皮艇趕赴現場救援。

這起事故也登上微博熱搜。不少網友表示，「出問題了才重視，以往是誰在監管？」還有網友稱自己的婆婆是該船隻生還者，「同行的大姨失聯，旅行社沒有資質，船也不安全，沒有救生衣，希望嚴懲」。有人還寫到，「定位：黑遊船，救生衣，老人無知，監管無能」。

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