中國前首富持續變現 萬達集團賣掉北京總部

中國前首富、萬達集團創辦人王健林一年多來已出脫15座萬達廣場變現。（中新社）

中國前首富、萬達集團創辦人王健林一年多來已出脫15座萬達廣場變現。近日，旗下又有一家公司轉讓，顯示王健林甚至賣掉位於北京的萬達總部。中國媒體指出，這意味著萬達的財務狀況並未到達「安全區」。

綜合騰訊新聞稜鏡、北京商報等媒體12日報導，萬達集團再度甩賣資產，甚至連集團總部所在大樓都不放過。

4月9日，北京萬達廣場實業有限公司發生股權變更，原全資股東大連萬達商業管理集團股份有限公司退出，新增股東坤華（天津）股權投資 合夥企業，持股99.99%，為控股股東；坤元辰興（廈門）投資管理諮詢有限公司持股0.01%。

接手的坤華合夥人為新華人 壽保險 股份有限公司和中金資本運營有限公司，出資額人民幣100億元（約13.8億美元），其中新華保險持股99.9%，中金資本持股0.1%。

北京萬達廣場實業有限公司成立於1999年10月，是萬達在北京的核心資產。該公司一名負責租賃業務的人士指出，北京萬達廣場實業有限公司持有北京萬達廣場B座和C座資產。B座就是萬達集團總部大樓，C座則是萬達文華酒店。

面對多家媒體查詢，萬達集團迄今不願回應說明。

王健林曾經是中國首富，萬達2017年傳出財務吃緊後，四度尋求在中國上市集資均告失敗。

胡潤研究院3月公布的「2024胡潤全球富豪榜」顯示，王健林家族一年來的財富縮水72%，僅剩300億元。

據報導，過去的2023年，萬達不斷出售資產變現。公開訊息顯示，此前萬達已轉讓15座萬達廣場，其中包括上海、廣州等多個核心城市的萬達廣場。

除了出售萬達廣場，王健林去年也賣掉了萬達電影，套現近百億元。

3月30日，萬達獲得「中東金主」注資，向該集團的大連新達盟商業管理有限公司投資約600億元，持有60%股份。這一被外界視為萬達「續命錢」的簽約，會場卻未見王健林的身影。

北京商報指出，王健林以股換錢的策略為萬達帶來了寶貴的現金流和喘息時間，但停不下來的「賣賣賣」腳步，也意味著萬達並未真正到達安全區，或許還存在外界尚未看到的隱憂。