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郝龍斌訪中會見河南省委書記 喊兩岸同屬「中華民族」

記者陳宥菘／即時報導
河南省委書記樓陽生（右）10日在鄭州會見近日應邀參加黃帝故里拜祖大典的國民黨前副主席郝龍斌（左）。（取自河南日報）
河南省委書記樓陽生（右）10日在鄭州會見近日應邀參加黃帝故里拜祖大典的國民黨前副主席郝龍斌（左）。（取自河南日報）

緊接著台灣前總統馬英九訪中，國民黨前副主席郝龍斌近日也赴河南參加黃帝故里拜祖大典，並在「馬習二會」登場的同一日4月10日，在鄭州會見河南省委書記樓陽生。根據河南日報報導，郝龍斌表示，兩岸同屬中華民族、都是炎黃子孫，願為兩岸關係和平發展貢獻力量；樓陽生則說，兩岸一家親，同根同祖同源、血濃於水，並提出堅持「九二共識」、反對「台獨」、積極推動兩岸青年交流交往等。

郝龍斌此行是應邀參加11日的黃帝故里拜祖大典。郝龍斌行前透露，他預計10日前往河南，停留3至4天。據河南日報11日報導，樓陽生10日在鄭州會見郝龍斌一行，河南省政協主席孔昌生，以及幾名省領導參加會見。

郝龍斌對於河南省多年來對在豫台胞台商的關心、支持和幫助表達感謝，並表示，兩岸同文同種同源，同屬中華民族、都是炎黃子孫，「我願意繼續為兩地經貿合作、青年交往、文化交流等牽線搭橋，創造機會讓更多台胞台商認識河南、了解河南，為兩岸關係和平發展貢獻力量，為兩岸同胞創造更大福祉。」

據報導，樓陽生對郝龍斌一行赴河南參加甲辰年黃帝故裡拜祖大典表示熱烈歡迎。他提到，河南是中華民族和中華文明的重要發祥地，也是重要的經濟省、人口大省和綜合交通樞紐，並指河南經濟發展保持穩中向好、穩中提質、穩中蓄勢的態勢，新質生產力加快培育，發展前景可期。

樓陽生表示，兩岸一家親，同根同祖同源、血濃於水。河南的發展為台商台企提供了廣闊舞台，台商台企的發展為河南發展貢獻了重要力量。

樓陽生說，希望郝龍斌充分發揮在台灣的影響力，堅持「九二共識」、反對「台獨」，為深化豫台經貿合作、密切人文交流多作貢獻，特別是積極推動兩岸青年交流交往，讓兩岸青年同心同行，共同創造美好未來。

樓陽生還說，河南將充分發揮根親文化等獨特優勢，與台灣各界有識之士一道，攜手推動豫台兩地不斷深化融合發展，為推進祖國統一大業、實現中華民族偉大復興作出更大貢獻。

河南 鄭州 馬英九

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