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美軍將在印太部署飛彈 中國防部：將予以堅決反制

記者陳宥菘／即時報導
中國國防部發言人吳謙12日就近期涉軍議題在官網發布消息。（取自中國國防部官網）
中國國防部發言人吳謙12日就近期涉軍議題在官網發布消息。（取自中國國防部官網）

太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）近日接受韓媒聯訪時表示，美軍即將在印太地區部署中程陸基飛彈發射系統，可發射「標準六型」防空飛彈及「戰斧」巡弋飛彈，但具體時間和地點尚不宜透露。中國國防部發言人吳謙對此表示，美國推動在亞太地區部署中導是一個危險的動向，將嚴重威脅區域國家安全，嚴重破壞區域和平穩定，中方堅決反對，並將予以堅決反制。

他表示，我們（中方）敦促美方切實尊重他國安全關切，停止破壞區域和平穩定。

吳謙12日就近期涉軍議題在官網發布消息。就中美未來還有哪些軍事互動，吳謙表示，下一步，希望美方與中方相向而行，以相互尊重的方式加強對話，以慎重的態度管控分歧，以互惠的精神推進合作，推動兩軍關係穩定發展，不斷提升對中美兩國兩國關係的正面預期。

關於其他具體交往項目，吳謙沒有進一步透露，但表示「兩國防務部門正保持溝通協調，我們將適時發布消息。」

中美元首4月初通話，雙方同意推動外交等領域磋商機制以及兩軍溝通，中美兩軍也在月初恢復舉行海上軍事安全諮詢機制（MMCA）工作小組會議。

加上去年12月，中共中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立應約與美軍參聯會主席布朗（CQ Brown Jr.）進行視訊通話，兩軍高層重啟中斷了16個月的對話，還有今年1月，美中高級軍事官員在五角大廈恢復了中美國防政策協調會談。種種接觸與交流，被認為兩國軍事互動逐漸恢復。

五角大廈 國防部 中共

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