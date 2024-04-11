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歐盟調查中國風電業補貼 中商務部批歧視性反傾銷

記者謝守真／即時報導

歐盟與北京的貿易矛盾問題持續升溫。近日，歐盟又宣布對中國風力渦輪機供應商展開反補貼調查，並且發出相關報告。中國商務部11日晚再度新聞稿稱，4月10日，歐盟委員會再次發布關於中國經濟存在「嚴重扭曲」的報告，並指歐委會主觀、片面、錯誤地評估中國社會主義市場經濟，為其採取歧視性的反傾銷做法製造藉口，中方對此強烈反對。

據中國商務部網站11日晚新聞稿，署名商務部發言人表示，中方注意到，歐委會於4月10日再次發布所謂用於貿易救濟調查的中國經濟存在「嚴重扭曲」的報告。歐委會主觀、片面、錯誤地評估中國社會主義市場經濟，為其採取歧視性的反傾銷做法製造藉口，中方對此強烈反對。商務部貿易救濟局負責人已第一時間就此問題向歐方提出嚴正交涉。

發言人稱，中國根據自身俱體實際，探索建立社會主義市場經濟體制，取得舉世矚目的歷史性成就。中國社會主義市場經濟體制不斷完善和發展，市場在資源配置中起決定性作用，更好地發揮政府作用，充分激發了經濟的發展活力，促進社會生產力的發展和人民生活水平的提高。

他進一步表示，「市場經濟並非只有一種模式，而是與各國的歷史、文化、現實國情等密不可分。歐盟以單方制定的所謂『市場扭曲』標準評價中國市場經濟是嚴重錯誤的」。

此外，發言人指，世貿組織規則並不存在經濟「嚴重扭曲」的概念和標準。歐盟突破世貿組織規則，借用所謂「市場扭曲」，為其繼續使用世貿組織規則所不允許的反傾銷「替代國做法」炮製藉口，已嚴重侵害世貿組織規則體系的權威性。

發言人強調，歐盟身為重要的世貿組織成員，應尊重並維護多邊貿易體制的權威性，立即停止違反世貿組織規則的錯誤做法。中方將密切關注歐方後續動向，並保留採取一切必要措施的權利。

同日稍早，中國商務部也在「商務部貿易救濟局主要負責人就歐盟對華外國補貼調查等議題向歐方提出嚴正交涉」的新聞稿提到，中國也對歐盟4月10日再度發布關於中國經濟存在「嚴重扭曲」的報告表達嚴正立場，指出歐方更新相關報告，再次對中國政策、市場環境和經濟制度進行歪曲解讀，為後續採取歧視性的反傾銷做法製造藉口，中方對此表示高度關注和強烈反對。

新聞稿稱，世界貿易組織規則並不存在經濟「嚴重扭曲」的概念和標準，歐方以單方制定的所謂「嚴重扭曲」標準來評價中國市場經濟完全不符合事實，將為中歐經貿關係帶來消極影響和不確定性。中方將密切關注歐方後續動向，並保留採取一切必要措施的權利。

歐盟 商務部 歧視

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