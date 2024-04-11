阻對台軍售 中宣布制裁2家美企：凍結財產、不准入境

美國防部曾授予通用原子航空系統公司合約，為台灣生產四架MQ-9B「空中衛士」無人機，如今該公司遭中國制裁。（圖／取自General Atomics官網）

反制美國對台軍售，中國外交部11日宣布，對美國通用原子航空系統公司、通用動力陸地系統公司採取反制措施，內容包括凍結其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，對兩家公司高階主管不予簽發簽證 、不准入境等，相關措施自即日起實施。

據中國外交部美大司所屬的微信 公眾號「寬廣太平洋」消息，中國外交部4月11日發布對美國通用原子航空系統公司、通用動力陸地系統公司採取反制措施的決定，自4月11日起施行。

中國外交部稱，美國持續向「中國台灣地區」出售武器，嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，「嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整」。

因此，中方依據《中華人民共和國反外國制裁法》，決定對參與向台灣出售武器的美國通用原子航空系統公司、通用動力陸地系統公司採取以下反制措施：一、凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；二、對高階主管不予簽發簽證、不准入境（中國）。

美國防部 今年3月宣布，授予加州通用原子航空系統公司合約，為台灣生產四架 MQ-9B「空中衛士」（SkyGuardian）無人機，總金額不超過2.5億美元。另，通用動力地面系統公司也曾獲得美國防部的改裝合約，協助台灣生產M1A2T主力戰車。