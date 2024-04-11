中國開放赴台觀光有望？ 台陸委會：還在等對岸決定

中國領導人習近平昨天說「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，外界解讀中國開放赴台觀光有望。（路透）

中國領導人習近平 昨天說「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，外界解讀中國開放赴台觀光 有望。台灣陸委會今天表示，去年8月台灣宣布開放觀光客組團互訪，還在等對岸決定。

台灣大陸委員會（陸委會）今天下午舉行例行記者會，副主委兼發言人詹志宏於會上作出上述表示。

詹志宏表示，台灣去年8月宣布開放兩岸觀光客組團相互參訪，不過截至目前為止，中國還沒對於中客團赴台觀光放行做出決定，現在還在等中國的決定，開放中客團赴台旅遊，這才符合習近平所講的雙向來往。

詹志宏表示，目前台灣學生可赴中念書，中國則是禁止中生來台就讀學位，這不符合習近平所談的有來有往；兩岸青年交流較偏於走馬看花，這跟在當地生活幾年、體驗當地社會、人文仍有很大的差異。

前總統馬英九 昨於北京人民大會堂會晤習近平。習近平於談話中表示，「我們將採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融，讓兩岸同胞在交流中交心、在交往中增信，促進心靈契合。我們熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」。

中國於2019年7月31日以「鑑於當前兩岸關係」為由，公告2019年8月1日起暫停中國居民赴台灣自由行。中國文化和旅遊部辦公廳去年8月10日公布第3批旅行社恢復出境團隊旅遊業務國家名單，包括美國、日本、韓國、澳洲等國家，名單仍未列入台灣。

中國目前對於中國居民赴台灣自由行與團體旅遊皆為未開放狀態。

陸委會去年8月24日會同交通部、經濟部召開記者會，公布恢復兩岸觀光旅遊及放寬陸籍人士來台商務交流相關規劃。

交通部觀光署今年2月7日喊卡台灣觀光團赴陸。

交通部觀光署2月7日透過新聞稿說明，政府完成相關準備，原規劃今年農曆春節後恢復赴陸團體旅遊；由於中國迄今未就陸籍團客來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，衝擊飛航安全，「考量情勢變更及國人旅運安全等因素，原規劃作業將不再進行」。