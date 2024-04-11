我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

做出鮮嫩多汁漢堡 名廚說煎肉餅千萬別做這事

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森過世

中國開放赴台觀光有望？ 台陸委會：還在等對岸決定

中央社台北11日電
中國領導人習近平昨天說「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，外界解讀中國開放赴台觀光有望。（路透）
中國領導人習近平昨天說「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，外界解讀中國開放赴台觀光有望。（路透）

中國領導人習近平昨天說「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，外界解讀中國開放赴台觀光有望。台灣陸委會今天表示，去年8月台灣宣布開放觀光客組團互訪，還在等對岸決定。

台灣大陸委員會（陸委會）今天下午舉行例行記者會，副主委兼發言人詹志宏於會上作出上述表示。

詹志宏表示，台灣去年8月宣布開放兩岸觀光客組團相互參訪，不過截至目前為止，中國還沒對於中客團赴台觀光放行做出決定，現在還在等中國的決定，開放中客團赴台旅遊，這才符合習近平所講的雙向來往。

詹志宏表示，目前台灣學生可赴中念書，中國則是禁止中生來台就讀學位，這不符合習近平所談的有來有往；兩岸青年交流較偏於走馬看花，這跟在當地生活幾年、體驗當地社會、人文仍有很大的差異。

前總統馬英九昨於北京人民大會堂會晤習近平。習近平於談話中表示，「我們將採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融，讓兩岸同胞在交流中交心、在交往中增信，促進心靈契合。我們熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」。

中國於2019年7月31日以「鑑於當前兩岸關係」為由，公告2019年8月1日起暫停中國居民赴台灣自由行。中國文化和旅遊部辦公廳去年8月10日公布第3批旅行社恢復出境團隊旅遊業務國家名單，包括美國、日本、韓國、澳洲等國家，名單仍未列入台灣。

中國目前對於中國居民赴台灣自由行與團體旅遊皆為未開放狀態。

陸委會去年8月24日會同交通部、經濟部召開記者會，公布恢復兩岸觀光旅遊及放寬陸籍人士來台商務交流相關規劃。

交通部觀光署今年2月7日喊卡台灣觀光團赴陸。

交通部觀光署2月7日透過新聞稿說明，政府完成相關準備，原規劃今年農曆春節後恢復赴陸團體旅遊；由於中國迄今未就陸籍團客來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，衝擊飛航安全，「考量情勢變更及國人旅運安全等因素，原規劃作業將不再進行」。

觀光 習近平 馬英九

上一則

情夫車禍亡 小三用冷凍胚胎生子爭遺產 遭法院駁回

下一則

雷軍母校開設「雷軍班」 僅收30人培養電腦人才

延伸閱讀

「中華民族」成馬習二會關鍵詞 台陸委會：是陷阱

「中華民族」成馬習二會關鍵詞 台陸委會：是陷阱
馬習二會 馬提「一中各表」兩岸應確保人民福祉

馬習二會 馬提「一中各表」兩岸應確保人民福祉
新聞評論／馬習會為台獨拆彈 賴清德勿錯過和平橄欖枝

新聞評論／馬習會為台獨拆彈 賴清德勿錯過和平橄欖枝
場邊花絮／馬習二會 開場前宣布東大廳舉行 台灣廳供休息

場邊花絮／馬習二會 開場前宣布東大廳舉行 台灣廳供休息

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華爾街日報中文網8日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。（新華社）

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

2024-04-08 09:55
徐萌看范曾作畫照片。（取材自鳳凰網）

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

2024-04-11 00:39
女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

2024-04-06 09:30
崔迪畢業於985名校，留學回中國後卻樂於當一名起薪5500元的廚師，她說不後悔。（取材自微博）

美女學霸花30萬留學歐洲 回中國後當廚師月薪5500 不後悔

2024-04-04 08:30

超人氣

更多 >
86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？
41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議

41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議
洛城Lyft司機性侵女乘客 被害人醒後已過數小時

洛城Lyft司機性侵女乘客 被害人醒後已過數小時
在中國叫出租車有「潛規則」？ 台灣女遊客見這幕超驚訝

在中國叫出租車有「潛規則」？ 台灣女遊客見這幕超驚訝
3星座倔起來誰都說服不了 金牛聽不進人話、他很氣人

3星座倔起來誰都說服不了 金牛聽不進人話、他很氣人